De la Sierra dice que Gobierno mantiene idea de reclamar deuda en tribunales

Santander, 8 ene (EFE).- El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha explicado que el Gobierno regional sigue adelante con su idea de reclamar por la vía judicial las cantidades que entiende que el Estado adeuda a Cantabria, principalmente por la financiación del Hospital de Valdecilla.

En respuesta a preguntas de los periodistas, De la Sierra ha manifestado que, hasta donde sabe, el Gobierno de la nación no ha respondido a la reclamación por la financiación de Valdecillla que demanda Cantabria.

"La reclamación de Valdecilla se planteó desde el Servicio Cántabro de Salud y no tengo noticia de que haya habido respuesta. Estamos ya, si no me equivoco, a punto o ha transcurrido por días el plazo para contestar, por lo que probablemente de manera inmediata se procederá a analizar y a presentar el requerimiento para las acciones en vía contencioso administrativa", ha dicho el consejero.

De la Sierra ha insistido en que el Ejecutivo de Cantabria sigue en la idea de plantear el recurso por vía judicial.

"Creo que todo el mundo es consciente de que es una cantidad debida a Cantabria, no pagada, y en consecuencia esperamos, realmente con poca esperanza, que el Gobierno pague sin necesidad de acudir a la vía contenciosa, pero si no hay más remedio habrá que ir al Juzgado", ha concluido.