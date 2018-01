Elliot Murphy regresa a Santander el 18 de enero con Olivier Durand

Santander, 9 ene (EFE).- El músico neoyorquino Elliot Murphy regresa el próximo 18 de enero a Santander con un concierto en la sala BNS en el que volverá a compartir escenario con Olivier Durand, dentro de la gira de presentación de su último disco, "Prodigal Son".

Este veterano rockero, que vive en París desde hace 25 años, ha editado 35 discos, sigue actuando por toda Europa y también se dedica a la literatura.

"Prodigal Son", publicado en 2017, ha sido recibido por la crítica como su mejor trabajo en los últimos lustros, un disco "maduro y melancólico" y con arreglos "que aspiran a lo grande".

Elliot Murphy empezó tocando como músico callejero en Europa en 1971 y de regreso a Estados Unidos consiguió un contrato de grabación.

Tras su álbum de debut, "Aquashow", editado en 1973 y considerado un clásico, publicó "Lost generation" (1975), "Night Lights", con la colaboración de Billy Joel, y "Just a Story from America" (1977), con Phil Collins y Mike Taylor, entre otros artistas.

Otra de sus colaboraciones destacadas fue en 1996, con Bruce Springteen, con quien compartió un dúo en "Selling the gold" y quien a menudo le invita a subir al escenario en sus giras europeas.

En 2016 presentó "The second act of Elliot Murphy", un documental autobiográfico con entrevistas a Bruce Springteen o Billy Joel, que consiguió el premio del público en el Festival Dock of the Bay de San Sebastián.

En su faceta de escritor, Elliot Murphy ha publicado varias colecciones de relatos cortos y dos novelas, "Marty May" y "Justicia Poética".

En 2015 fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia.

La gira "Prodigal Son" arrancará el próximo 11 de enero en Barcelona y recalará, entre otras ciudades, en Pamplona, Madrid y Zaragoza, según ha informado hoy la productora Producciones Serrano en una nota.

El concierto de Santander, que está organizado por Los Huesos de Portobello, será a las 21.00 horas y las entradas ya están a la venta a un precio de 18 euros, mientras que en taquilla costarán 22.