APLB denuncia que Ayuntamiento "ignora" provisión movilidad en plazas Policía

Santander, 11 ene (EFE).- La Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria (APLB) ha denunciado hoy que el Ayuntamiento de Santander está "ignorando" en su convocatoria de plazas a agente de la Policía Local la provisión del 20 por ciento de las plazas por movilidad.

Esta asociación hace referencia en un comunicado a la provisión de doce plazas de policía local que publicó el Ayuntamiento de Santander en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de enero y que, a su juicio, "vulnera la legislación vigente".

En un comunicado, el secretario general de la APLB, Luis Manuel Gutiérrez Albo, asegura que en esa provisión falta el 20 % de plazas de movilidad que recoge la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria.

Gutiérrez Albo señala que esa decisión se produce después de que se conocieran las bases para la provisión de puestos de agente, oficial, subinspector e inspector de la Policía Local, que ha asegurado que la APLB ha impugnado, mediante registro, el pasado 20 de diciembre porque "contenían importantes defectos de forma".

El representante de la asociación ha afirmado que la APLB no va a permitir "que ninguna administración de la región vulnere la normativa legal" y ha adelantado que "impugnará todas aquellas acciones que no se ajusten a ley, acudiendo si fuera necesario a los tribunales, si estas no se corrigen".