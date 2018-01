Santander, 11 ene (EFE).- La empresa pública Cantur está cerrando un plan de inversiones para todas sus instalaciones, incluido el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que se dará a conocer en "un plazo muy breve", con un proyecto "muy técnico" que se está terminando y que contemplará actuaciones "importantes".

Así lo ha destacado a Efe el director general de esta empresa pública, Javier Carrión, que ha explicado la puesta en marcha de esta planificación en el "lamentable estado" en el que se encontró "muchas" de las instalaciones cuando asumió la dirección de Cantur, como el Teleférico de Fuente Dé, Alto Campoo o la maquinaria de los campos de golf.

Carrión ha respondido así al vicesecretario de Participación y Acción Electoral del PP de Cantabria, Roberto Media, quien hoy ha asegurado que algunas instalaciones del Parque de la Naturaleza de Cabárceno están en condiciones "precarias" y "de abandono" y ha pedido un plan de inversiones para mejorarlas.

Para el actual director general de Cantur, las declaraciones de Media, que ocupó este cargo la pasada legislatura, son "como mínimo insólitas", "una gran metedura de pata" y "no se ajustan a la realidad".

Carrión ha lamentado además que se use "como arma política" algo que es "patrimonio" de todos los cántabros. "Cabárceno es la imagen de Cantabria, tanto dentro como fuera de la comunidad autónoma, y atacar a Cabárceno es simplemente atacar los intereses de todos los cántabros en general", ha destacado.

También ha opinado que las afirmaciones de Roberto Media "no perjudican la imagen del parque" y ha asegurado que el que "más perjudicado sale es el que las hace", porque "todo el mundo sabe que no son ciertas".

Javier Carrión ha afirmado que en la actual legislatura se ha aumentado "notablemente" el número de visitantes al parque y que "todo el mundo" valora que se trata de una instalación que está en unas condiciones "excepcionales" desde todos los puntos de vista.

El máximo responsable de Cantur ha lamentado que "parece que vale todo dentro del juego político y no es así", y ha remarcado que "la mentira es algo que no se puede tolerar ni consentir".

Ha asegurado que "lo único" que se hizo por Cabárceno en la anterior legislatura fue contratar, "y no ejecutar", una telecabina que "puso en peligro" el equilibrio económico del parque, a lo que ha sumado los cañones de innivación de Alto Campoo.

"Son los dos papelones, las dos grandes obras o fuegos artificiales que me encontré al llegar a Cantur. Dos contratos que no se podían ejecutar y que eran imposibles de realizar porque estaban bloqueados. Entiendo que no por la buena gestión que se realizó la pasada legislatura", ha explicado.

Carrión ha resaltado que en los dos años y medio que lleva al frente de Cantur se ha invertido un 30 por ciento más en Cabárceno que en la anterior legislatura y ha indicado que quien dejó en situación precaria las instalaciones del parque fue el anterior Ejecutivo.

Entre otras actuaciones ejecutadas en este tiempo se ha referido a la mejora de los vestuarios del personal (unos 40.000 euros), que eran "inhumanos" y una reivindicación "desde hace años" de los trabajadores, de las instalaciones eléctricas (más de 90.000 euros) y de los viales del parque (casi 50.000 euros).

También ha asegurado que, por la "dejadez" en la anterior legislatura, se ha actuado en los recintos de hienas, hipopótamos, tigres, elefantes, lobos, gorilas, jaguares o leones marinos, se han adquirido terrenos que estaban "en precario", se ha licitado el cierre perimetral de la instalación o se han mejorado las cafeterías.

En opinión de Javier Carrión, "si eso es tener desatendido" Cabárceno, es "tener ojos que no ven la realidad".

Además, ha lamentado el uso del "desgraciado incidente y la desgracia ocurrida con las jirafas" como excusa para "el sinsentido" de unas afirmaciones que, según ha insistido, "no se ajustan a la realidad ni con mucho".