UGT exige medidas para frenar el aumento "incesante" de la siniestralidad

Santander, 11 ene (EFE).- El sindicato UGT en Cantabria ha exigido hoy a las empresas cántabras y al Gobierno que recuperen "una política de prevención de riesgos laborales eficaz", porque ha asegurado que hay que "frenar el incesante incremento de la siniestralidad laboral de los últimos años".

UGT ha hecho este llamamiento en la resolución que ha aprobado hoy por unanimidad el comité regional del sindicato, en el que se ha indicado que los accidentes laborales han aumentado hasta noviembre de 2017 un 2 por ciento respecto al mismo mes de 2016.

El máximo órgano entre congresos del sindicato solicita que la prevención de riesgos laborales "no quede en segundo plano, por no decir que no se la tenga en cuenta, salvo cuando se produce un siniestro o se denuncian situaciones concretas de inseguridad".

El comité regional de UGT pide actualizar el listado de enfermedades profesionales y la firma del convenio autonómico del amianto, e insiste en que entre enero y noviembre de 2017 se han registrado 4.857 accidentes laborales en Cantabria, "la cifra más alta en este periodo desde el año 2011", según indica el sindicato en nota de prensa.

En la reunión del comité, este órgano ha tratado también sobre la reclamación para incluir cláusulas sociales y laborales en los contratos de adjudicación de servicios públicos a empresas privadas, "que el Gobierno de Cantabria se ha comprometido a regular por ley en el primer trimestre de este año".

El sindicato cree que la nueva Ley de Contratos en el sector público permite aplicar estas cláusulas para evitar que empresas concesionarias funcionen con presupuestos "temerariamente bajos que no cubren los costes de personal y los derechos de los trabajadores".

Por otra parte, el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha hecho referencia en el comité a "la parálisis que sufre la mesa de negociación del nuevo patrón de crecimiento", cuando ha señalado que se han reunido todas las demás.

En el comité regional, en el que se ha aprobado el presupuesto del sindicato para 2018, se ha confirmado que UGT es la primera organización sindical de Cantabria con más de 18.000 afiliados y 1.514 delegados.

Respecto a CCOO, UGT señala que cuenta con 235 delegados más en la región, aunque recuerda que ambos sindicatos se mantienen "como ampliamente mayoritarios con casi un 71 por ciento de todos los delegados elegidos" en la región.