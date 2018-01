"Falkirk", de Río Cubas, el gran favorito del domingo en Dos Hermanas

Dos Hermanas , 12 ene .- El hipódromo de Dos Hermanas acoge este domingo la segunda reunión de carreras de caballos de 2018 en España, con cinco pruebas valederas para el boleto de la Quíntuple Plus y la Lototurf. "Falkirk", de la cuadra Río Cubas, parece la opción más sólida en toda la tarde sevillana.

"Falkirk", de la cuadra santanderina, luce el valor más alto en este premio The Jockey y viene de ganar en la propia pista de arena nazarena, factores que bajarán mucho su dividendo en taquillas. Diego Sarabia, su propietario, será su jinete frente a seis rivales de los que tan sólo "Dubai's Secret" (mantilla 4), debutante en España,

parece capacitado para dar la sorpresa.

Complicado el pronóstico para la segunda carrera, de 1.800 metros y para potros de tres años. Dos recientes compras en el extranjero, "Another Day of Sun" (1) y

"Castlewarden" (2) rivalizarán con la muy en forma "Falak" (3) y las prometedoras

"Destinity Star" (7) y "Sibyl" (9).

A continuación, dos hándicaps de 1.400 metros, como es habitual con muchos caballos con sólidas opciones. "Jai" (1), "The Last One" (5) y "Becqua Owezinda" (8) destacan en la tercera, por "Dabbler's Moon" (5), "Deseado" (7) y "Novela" (8) en la cuarta, la Lototurf.

"Genessée" (número 1) sobresale en la quinta, de 2.400 metros. No es el participante con más valor oficial -que es "Checo" (mantilla 2)- pero sobresale por estado de forma.

"Malos Pelos" (4), mejor de peso que en sus últimas actuaciones, deberá también ser tenido en cuenta.