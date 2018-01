PSOE-PRC destaca que no ha subido "ni un solo impuesto" en la legislatura

Renedo, 12 ene (EFE).- El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Piélagos (PSOE-PRC) ha destacado que durante la actual legislatura no ha subido "ni un solo impuesto" y que la reforma realizada en el despacho de Alcaldía, "no de Verónica Samperio", no ha sido "una cuestión de capricho".

Así lo ha afirmado el portavoz del grupo municipal del PSOE, Roberto Ruiz, en el pleno ordinario de este mes de enero, celebrado anoche, en el que el equipo de gobierno ha informado a la Corporación de los gastos que ha generado la renovación de estas dependencias municipales, un punto incluido en el orden del día del pleno.

Ruiz ha aprovechado su intervención para responder al PP, cuya portavoz, Carmen Bedoya, había acusado a Samperio de gastar 20.000 euros en reformar el despacho y subir los impuestos "mientras asumía caprichos para satisfacer su bienestar personal".

Entre otras cuestiones, según ha informado el Consistorio, el edil ha asegurado que hacía 20 años que no se reformaba este espacio y que la última vez que se hizo fue siendo alcalde Jesús Ángel Pacheco, en los años 1996-1997, con un coste de 18.000 euros "de la época".

También ha señalado que el despacho de Alcaldía es de quien lo ocupa "en un momento dado", al igual, ha dicho, que el salón de plenos "no es del equipo de gobierno, sino de la Corporación municipal".

Roberto Ruiz ha asegurado que la reforma realizada ha sido "bastante austera", con un coste de unos 11.000 euros y que ha incluido mobiliario, adecuación, techos, suelos y paredes.

En relación con los impuestos, ha remarcado que, en los últimos 25 años, el "único" partido que los ha subido ha sido el PP, porque es "el que ha estado gobernando" en el municipio, y ha reiterado que el actual equipo de gobierno "no ha subido ni un solo impuesto".

La sesión plenaria también ha servido para aprobar por unanimidad una moción del grupo municipal de AVIP para que el Consistorio traslade a la Consejería de Obras Públicas la necesidad de estudiar la instalación de un paso de peatones en los accesos al complejo Vimenor en Vioño y mejorar así la seguridad vial en la zona.

Al respecto, el portavoz del grupo municipal del PRC, Alfredo Rodríguez, ha destacado que esta propuesta ya se había planteado desde el equipo de gobierno a la Dirección General de Obras Públicas y Carreteras el pasado verano, en respuesta a la petición de los vecinos.

También ha considerado que es una situación "compleja" por la ubicación de los semáforos, así como por la existencia de diferentes viales, pero "no imposible".

El portavoz de AVIP, Luis Sañudo, ha agradecido a la Corporación su apoyo a la moción y ha señalado que es "una situación de sentido común y lógica", ya que la seguridad vial "está por encima de todo", ha dicho, "más cuando están afectados niños y personas mayores".