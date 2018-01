Viadero: "No estamos divididos, todos queremos lo mismo, que el Racing gane"

Santander, 12 ene (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, Ángel Viadero, ha afirmado que no está preocupado por el posible recibimiento de la afición, el próximo domingo en El Sardinero en el encuentro ante el Gernika, porque considera que el racinguismo "no está dividido, todos queremos lo mismo, que el Racing gane".

"Tenemos una afición ejemplar y la gente solo quiere que el equipo gane. Tengo mucho respeto a la afición y lo que tengo que hacer es dedicarme al campo, a que el equipo compita y gane", ha añadido Viadero, que ha comparecido en rueda de prensa.

Además, el técnico santanderino ha asegurado que desde el club "nadie le ha dicho nada", pero ha manifestado que lleva muchos años en esto y no es la primera vez que vive "situaciones difíciles".

"No sé si estoy cuestionado, yo me tengo que preocupar de hacer bien mi trabajo, aislarme lo máximo posible de todo lo que no lleva implícito mi trabajo. Me tengo que dedicar a trabajar y ser honesto, soy el primero que quiere que el Racing gane y juegue bien", ha aseverado.

También ha hecho cierta autocrítica sobre la última derrota ante el Arenas de Getxo donde, en su opinión, hubo cosas buenas y otras muy malas, pero sobre todo "hubo tramos en los que el equipo estuvo a la deriva". Sin embargo no cree necesario dar "volantazos" sino más bien "pinceladas" en función de las necesidades del equipo.

Sobre sus jugadores, Ángel Viadero ha indicado que "el grupo está muy unido, es un grupo trabajador, que son los primeros que están dolidos por no estar mejor clasificados".

Además, cree que en el fútbol "todas las situaciones pueden ser interpretables" en función de lo que ocurre cada domingo. "Si ganamos el domingo es muy probable que lo veamos de una manera mejor en un mes en el que va a haber enfrentamientos directos en los que estamos nosotros inmersos", ha señalado.

En este sentido, Viadero ha definido a su próximo rival, el Gernika, como un equipo "muy serio, que ante equipo superiores se sabe adaptar muy bien, con un fútbol muy eficaz que compite francamente bien".

"A este juego se puede jugar de muchas maneras y hay que tener mucho respeto a todas ellas. El Gernika juega muy bien a lo que le da rendimiento y arriba tienen buenos futbolistas", ha explicado el entrenador del Racing.