Cortina dice que el escrito de Fiscalía "no tiene ninguna validez jurídica"

Astillero, 13 mar (EFE).- El ex alcalde de Astillero, Carlos Cortina, ha considerado hoy que el escrito de la Fiscalía "no tiene ninguna validez jurídica" y que "no es el momento" de presentar calificaciones porque hay recursos presentados por las partes admitidos a trámite por el juez y pendientes de resolver.

En declaraciones a Efe, Cortina ha valorado así el escrito de calificación de la Fiscalía de Cantabria que solicita para el ex regidor municipal y actual edil del PP en el Consistorio astillerense diez años de inhabilitación para cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación.

"El escrito no tiene ninguna validez jurídica ahora mismo porque hay recursos de las partes pendientes de resolver y que el juez ha admitido a trámite, por lo tanto, no es el momento procesal oportuno", ha asegurado.

Carlos Cortina ha apuntado que el auto de procedimiento abreviado "no es firme todavía" y que el juez no ha pedido "aún" a las partes sus escritos de calificación.

También ha considerado que "esto no viene a cuento ahora y que será más adelante cuanto toque", al tiempo que ha remarcado que el escrito de la Fiscalía "puede ser orientativo, pero no tiene ningún valor".

Asimismo, ha opinado que el escrito de calificación está "lleno de errores sustanciales" y ha reiterado que "todo parte de denuncias falsas, de verdades a medias y de falsedades".

Preguntado si ha pensado en dimitir como concejal del Ayuntamiento de Astillero, Cortina ha manifestado que no se le ha "pasado por la cabeza" y que "no es el momento".

Al respecto, ha asegurado que no ha habido juicio "todavía" y que, en el caso de lo haya, "tomará la decisión que tenga que tomar".

"Me da mucha pena lo que estamos viviendo, que se admitan denuncias falsas y venganzas. El daño que me podían hacer ya me lo hicieron, por lo que ahora, a defenderme. Tengo un compromiso con mis electores y tendré que acabarlo", ha relatado.