La Fiscalía se opone a la demanda de Antonio Mantecón contra Ganemos

Santander, 13 mar (EFE).- La Fiscalía de Cantabria se opone a la demanda del concejal no adscrito de Santander Antonio Mantecón contra Ganemos, la marca con la que se presentó y fue elegido edil del Ayuntamiento de Santander en 2015, porque entiende que no se vulneraron sus derechos, como alegaba él en su demanda.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander celebró el pasado 15 de febrero el juicio entre Mantecón y Ganemos, pero al término de la práctica de la prueba y las declaraciones testificales, las partes personadas (el abogado del edil, el de Ganemos y la Fiscalía) no expusieron sus conclusiones finales.

La juez les emplazó a hacerlo por escrito de manera excepcional para no alargar la sesión y, según la información a la que ha tenido acceso Efe, la postura del Ministerio Público es de oposición a la demanda de Mantecón.

El 15 de abril de 2016, el pleno del Ayuntamiento de Santander informó de la expulsión del grupo municipal Ganemos Santander Sí Puede de este concejal y hasta ese momento portavoz, Antonio Mantecón, mediante una dación en cuenta, un procedimiento que no admite directamente impugnación.

Mantecón presentó una demanda en los juzgados en la que alegaba que Ganemos vulneró sus derechos fundamentales al expulsarle del grupo municipal.

Esa expulsión de Mantecón del grupo municipal, que solicitó Ganemos, significó en la práctica su pase a la condición de edil "no adscrito", con lo que perdió todos los recursos, como auxiliares y medios económicos y materiales.

Y a consecuencia de ello Tatiana Yáñez, con la que ha tenido enfrentamientos públicos, asumió la portavocía y los recursos del grupo municipal.

Fuentes de la Fiscalía han explicado a Efe que se oponen a la demanda de Antonio Mantecón contra Ganemos porque, en contra de lo que él argumentaba, este organismo público no cree que se hayan vulnerado sus derechos fundamentales.

El Ministerio Público señala que Mantecón alegaba en su demanda que se habían vulnerado sus derechos de libertad de asociación y de acceso a un cargo público.

El fiscal no comparte esos argumentos, y sostiene que no se ha podido vulnerar el derecho de libertad de asociación de Mantecón porque él no era afiliado de Ganemos, y no se le puede expulsar de una entidad de la que no fue afiliado ni socio.

Por otro lado, el fiscal tampoco cree que se haya vulnerado el derecho de acceso a cargo público de Mantecón, porque sigue siendo edil en el Ayuntamiento de Santander, una condición que conserva y de la que no se le ha privado.

En el juicio declararon numerosos testigos, algunos personas que han ocupado u ocupan cargos en Ganemos, como Emilio Vera y Ángel Luis Conejo, y otras vinculadas con Santander Sí puede, como José Gabriel Lastra, Roberto Mazorra y Susana Ruiz.

También declararon el primer teniente de alcalde, César Díaz (PP), el portavoz municipal del PSOE, Pedro Casares, el secretario general del Ayuntamiento, José María Menéndez, y el interventor, Ignacio Gómez.