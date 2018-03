Arrarte:"No lograr una buena temperatura corporal impide rendir a buen nivel"

Redacción deportes, 15 mar (EFE).- La séptima etapa de la Volvo Ocean Race entre Auckland (Nueva Zelanda) e Itajaí (Brasil) será la más extrema en condiciones de viento y temperaturas, por lo que "poder estar a una buena temperatura corporal" será importante, en palabras del cántabro Pablo Arrarte, jefe de guardia del 'Mapfre' español.

"Poder estar a una buena temperatura corporal en el Océano Sur cuando hay mucho viento y olas te permite seguir trabajando a un buen nivel y ritmo, y eso afecta directamente al rendimiento del barco, señaló.

La flota navegará cerca de la latitud 60ºSur y la sensación térmica llegará en algunas jornadas a estar por debajo de los 0ºC y las tripulaciones competidoras tienen que prepararse para adaptarse lo máximo posible y sobrevivir a las condiciones adversas.

"Empezaremos la etapa con una temperatura posiblemente en torno a los 15/20ºC con lo cual saldremos en camiseta y pantalón corto, quizás con alguna cazadora fina si hay viento. Luego, según vamos bajando, la temperatura también lo hace, sobre todo la del agua que es lo que más nos afecta a nosotros. Cuando estemos por Cabo de Hornos la temperatura del agua puede estar a 3/4ºC y la sensación térmica por debajo de cero grados", explicó Pablo Arrarte.

"Con toda probabilidad es la etapa más fría de esta edición y el frío se combate con ropa. Como en cualquier lado, hay gente que pasa más frío y gente que pasa menos. Yo soy uno de los que más frío tiene siempre y, por tanto, para mí la ropa es una de las claves de esta etapa".

Será la cuarta vez que Arrarte cruce esta zona del Océano Sur y su experiencia es clave para las recomendaciones en situaciones térmicas extremas."En mi caso cuando hace mucho, mucho frío llevo una primera capa que es un térmico fino, luego una intermedia y una tercera capa que es un térmico más gordo bien calentito. La movilidad se reduce un poco pero te da mucho calor. Encima de eso van unas botas grandes especiales para el frío y la ropa de aguas que te puede mantener seco y caliente", comentó

Un aspecto que para Arrarte ningún tripulante debe olvidar es "cubrir las manos y la cabeza". "Es importante salir a cubierta sin que se te haya olvidado ningún agujerito en el que pueda entrar agua y frío".

"En la cabeza hay que ponerse un gorro y encima otro. Si hace mucho frío, incluso el casco ,independientemente del agua y las olas. Las manos también las cubrimos con guantes. Al final todo se reduce a intentar que el calor no se vaya de tu cuerpo", puntualizó el cántabro.

Lo cierto es que normalmente los tripulantes, cuando las condiciones son muy duras y además están exhaustos, evitan desvestirse del todo y mantener toda la ropa que puedan para no desperdiciar horas de sueño. No obstante, hay ocasiones en las que no queda más remedio que quitar capas.

Arrarte indicóa al respecto: "Cuando estás con todas las capas puestas, si te desvistes -como por ejemplo para ir al 'baño'- tardas tranquilamente unos 20 minutos entre el barco que se mueve, la oscuridad de la noche y demás. Y después, otros 20 minutos en vestirte adecuadamente para salir a tu guardia".