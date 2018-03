Astillero aprueba modificación de crédito para gastos que no puede demorar

Astillero, 15 mar (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Astillero, reunido hoy en sesión extraordinaria, ha aprobado una modificación de créditos por valor de 361.960 euros que irá destinada a gastos que el Consistorio no puede demorar hasta el próximo ejercicio y que es la primera del presupuesto actual, prorrogado de 2017.

La modificación ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno (PRC-PSOE), en contra de IU y la abstención del PP y, durante el debate, el edil de Hacienda, Salomón Martín, ha defendido que esta modificación responde en "gran" medida a partidas que "no se usan", que estaban "mal codificadas" y a dotar a otras "escasas" o inexistentes.

Entre otras, se recogen 45.000 euros para subvenciones a entidades culturales y deportivas, 40.000 euros para el servicio de colaboración en recaudación ejecutiva u 80.000 euros para el contrato de prestación del servicio municipal de parques y jardines.

Sobre este contrato, el portavoz del PP, Carlos Cortina, ha considerado que esa cantidad no será suficiente si se pretende ampliar la prestación de este servicio a más puntos del municipio y ha denunciado que esté sin contrato en vigor desde hace un año.

A esta denuncia se ha sumado la portavoz de IU, Leticia Martínez, quien ha resaltado que "un año después" no estén los pliegos preparados para licitar el servicio.

En respuesta, Martín ha explicado que cuando se estaba "a punto" de finalizar los pliegos ha entrado en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a adaptarlos a ella.

Dentro de esta modificación se incluye una partida de 128.784,63 euros, en ejecución de una sentencia que obliga al Consistorio a pagar a Aquarbe, empresa que gestiona el servicio de agua y alcantarillado en el municipio, un total de 243.181 euros.

Precisamente, antes de adoptar el acuerdo de la modificación de créditos el pleno ha acordado por unanimidad abonar esta cantidad en dos anualidades, de 128.784,63 euros cada una a pagar antes del 30 de septiembre de este año y del que viene.

La sesión ha servido también para aprobar el primer reconocimiento extrajudicial de crédito del año, que asciende a 449.272,34 euros y que se corresponde con facturas de gastos devengadas o ejecutadas en ejercicios anteriores, remitidas por empresas el pasado mes de enero o con expedientes cuya tramitación se ha retrasado.

Este punto del orden del día ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno, en contra de IU y la abstención del PP.

Cortina ha mostrado la preocupación de su grupo por la existencias de dos cantidades de más de 50.000 euros, lo que, a su juicio, supone que "alguien se ha gastado ese dinero en otra cosa", y Martínez ha asegurado que se trata de "un parche presupuestario más" que implica reconocer una deuda que tiene el Consistorio con diferentes proveedores por "una mala gestión".

Por su parte, el edil de Hacienda ha destacado que el 60 por ciento de esas facturas son de servicios que se prestan a final de año pero que no llegan al ayuntamiento hasta comienzos del siguiente, en este caso, 2018, a lo que ha añadido que la situación económica "no es grave" y que este reconocimiento extrajudicial de deuda no implica "menoscabo ni limitación" de los servicios que se prestan al ciudadano.

Asimismo, con los votos a favor de PRC y PSOE y las abstenciones de PP e IU, se ha acordado una modificación de las bases de ejecución del presupuesto municipal actual, prorrogado de 2017, que afecta también a la concesión de subvenciones directas a entidades culturales y deportivas.

Al respecto, el alcalde, Francisco Ortiz, ha afirmado que se trata de una recomendación del Interventor y que permitirá "mayor responsabilidad" y "rigor", además, de una gestión "más eficiente" y con "un mayor control" por parte de cada concejalía, según ha resaltado la portavoz del PRC, Maica Melgar.

Es un aspecto que también ha destacado Salomón Martín, quien ha considerado que es "un gran paso y un adelanto" que posibilitará gestionar "adecuadamente" el presupuesto.

Tras esta sesión extraordinaria, la Corporación de Astillero celebra ahora una segunda, también de carácter extraordinario convocado a solicitud del grupo municipal del Partido Popular con cuatro puntos en el orden del día.