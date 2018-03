Igual se reunirá con plataforma el día 28, pero cree que esa fecha es "tarde"

(Actualiza la ST4021 con más información facilitada por la alcaldesa)

Santander, 15 mar (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se reunirá el día 28 con la plataforma Transporte Santander, convocante de la manifestación de mañana, viernes, contra el sistema de transporte, un encuentro que, a su juicio, se celebra "tarde", aunque asegura que ese colectivo no ha aceptado "otras opciones".

Gema Igual ha precisado que a los representantes de la plataforma se les ha facilitado otros días para celebrar la reunión, antes del 28 de marzo, e incluso que mantengan ese encuentro con el concejal de Movilidad, José Ignacio Quirós, que "tiene oídos exactamente igual que la alcaldesa" y que añade que le puede trasladar lo que se hable en ese encuentro "perfectamente".

"No han querido aceptar esas otras opciones, que es respetable, pero también les pido que no trasladen esa urgencia o que no les parezca que la fecha está muy lejana, porque opciones han tenido muchas, varias, variadas y diferentes para podernos haber reunido antes", ha aseverado.

Esta tarde, ha adelantado, que se va a reunión con la Federación de Asociaciones de Vecinos Ciudad de Santander y Cantabria, cuyo portavoz es Ramón Carrancio, para hablar del nuevo sistema de transporte y conocer las peticiones de esta agrupación de asociaciones de vecinos.

A preguntas de los periodistas tras presentar un libro sobre nutrición, Igual ha recordado los cambios de algunas líneas que se producen desde hoy en este nuevo sistema y los que se van a llevar a cabo en otras a partir del lunes 19 y ha asegurado que se continúa trabajando para mejorar el transporte urbano de Santander.

Y, en este sentido, ha adelantado que están en estudio las líneas 9, 20, 1 y 2, "también respondiendo a las peticiones de las asociaciones de vecinos", para modificar sus frecuencias.

"Que no duden los santanderinos que seguimos trabajando incansablemente para ir mejorando las líneas", ha remarcado, aunque también ha reconocido que "para algunos" estos cambios que se están produciendo en el nuevo sistema de transporte -que entró en funcionamiento el 1 de febrero- es que se va "demasiado lento".

En este sentido, ha precisado que lo que está haciendo el Ayuntamiento es "escuchar a todos los santanderinos" y, por ello, ha argumentado así el ritmo al que se están realizando los cambios.