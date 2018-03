Protesta de operarios del Ayuntamiento de Torrelavega por la ropa de trabajo

Torrelavega, 15 mar (EFE).- Un grupo de operarios de los servicios municipales de limpieza viaria, obras y electricidad del Ayuntamiento de Torrelavega ha protagonizado hoy una protesta al personarse en el despacho del concejal a devolver la ropa de trabajo que acaba de recibir, tras año y medio de espera.

En un encuentro con periodistas, el delegado sindical de UGT José Manuel Díaz ha asegurado que las prendas no cumplen la normativa en cuanto a calidad y tampoco respetan la uniformidad, al se de distintos colores por cada categoría, lo que a su juicio es una discriminación laboral.

La protesta ante el Ayuntamiento, y de forma especial la irrupción de los trabajadores en el despacho del concejal de Recursos Humanos, José Luis Urraca, cuando estaba ausente ha suscitado el enfado de éste.

A su regreso, ha calificado la protesta de "inadmisible" y de "falta de respeto", la entrada en su despacho cuando estaba ausente para dejar amontonada y sin desembalar la ropa de trabajo que acababan de recibir, por lo que les ha advertido que lo sucedido "tendrá consecuencias".

El concejal ha respondido a las denuncias de los representantes sindicales asegurando que el Ayuntamiento "cumple la ley" y que la adquisición de las prendas de trabajo se ha realizado a través de un pliego de condiciones "en base a la ley".

Por ello, ha indicado que si a los trabajadores no les gustan los pliegos "lo que tienen que hacer es denunciarlo".

En concreto, los operarios denuncian que el calzado no está adaptado a la labor que desempeñan, que la ropa térmica no es de calidad, o que los jersey no permiten trabajar con comodidad.

"Pedimos una solución, que se respeten nuestros derechos, y sino nuestra siguiente medida será sentarnos en nuestros puestos de trabajo", ha asegurado José Manuel Díaz.