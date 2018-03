Trabajadores TUS afiliados a CCOO apoyan protestas y hablan de privatización

Santander, 16 mar (EFE).- Los trabajadores del servicio de Transporte Urbano de Santander (TUS) afiliados a CCOO han apoyado hoy las movilizaciones ciudadanas en contra del nuevo sistema de transporte y han apuntado que esos cambios van dirigidos a "una futura privatización" del servicio.

En un comunicado, han considerado que el nuevo sistema refleja "improvisación" del Ayuntamiento y "no soluciona nada".

"Si se hubiera empezado con cambios en el sistema de transporte como una prueba no se podría decir nada, pero después de haber vendido a la ciudadanía que el llamado Metro-TUS es el no va más y los más moderno, presentar ahora los parches como una solución no nos parece de recibo", ha opinado en nombre de estos afiliados el responsable de la sección sindical de CCOO en este servicio, Roberto Martínez.

Martínez añade que los cambios "ponen en entredicho los estudios de movilidad" que ha llevado a cabo un equipo de la Universidad de Cantabria.

"A estas alturas no creemos que nadie sea tonto, ni creemos que esto sea fruto de un error; creemos que detrás de esto se esconde un estudio de viabilidad o rentabilidad de cara a una futura privatización del servicio que empeoraría la calidad a los ciudadanos de Santander y sería nefasto para las condiciones laborales de los trabajadores", ha opinado.

Ha recordado que el sindicato y los trabajadores del TUS afiliados a CCOO han denunciado desde enero "la precariedad" del nuevo sistema de transporte urbano municipal, sobre el que ha opinado que ha habido una "falta de consulta" a los trabajadores.

También ha denunciado la falta de participación de los ciudadanos en su diseño, que "ha logrado enfadas a casi todo el mundo".

"Por eso, nosotros apoyamos a la ciudadanía, porque gracias a su presión y sus denuncias se están evidenciando las carencias del proyecto. Ahora solo hace falta que el Ayuntamiento dé un gran paso atrás pensando en la ciudad y que se replantee las cosas", ha concluido el representante sindical.