Cámara aprueba reclamar financiación estatal para Comillas y ley Dependencia

Santander, 19 mar (EFE).- El pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado sendas proposiciones no de ley, para que el Ejecutivo cántabro inste al Gobierno de España a que habilite partidas para la rehabilitación de las obras de la iglesia del Seminario Mayor de Comillas y para financiar la aplicación de la Ley de Dependencia.

Estas dos proposiciones de ley han salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo el popular que se abstuvo en el caso de las obras del Seminario Mayor y votó en contra en la iniciativa relativa a la Ley de Dependencia.

A la proposición no de ley sobre las obras del Seminario Mayor del Comillas se han sumado el grupo regionalista y Ciudadanos, con sendas enmiendas, para acabar consensuando una proposición no de ley en la que se pide instar al Ministerio de Fomento a que financie la actuaciones pendientes de la rehabilitación de la iglesia, en sucesivas anualidades con fondos públicos incluyendo la partida correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado.

Además, se ha aprobado instar a la Comisión Mixta de Fomento y Cultura a que haga públicos los criterios que se tienen en cuenta en el "Programa 1,5 % Cultural del Ministerio de Fomento", así como la puntuación que obtienen los proyectos que se presentan.

El portavoz parlamentario socialista, Víctor Casal, ha opinado que el Gobierno central ha actuado de manera "irresponsable" en Cantabria" al dejar la sede de la Fundación Comillas "durante tres años" sin el 1,5 % Cultural.

Casal ha criticado que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se comprometa "de palabra" con Comillas pero "no con hechos" y le ha pedido que demuestre su compromiso con la comunidad autónoma concediendo los recursos necesarios para germinar la obra.

Sin embargo, el diputado popular Íñigo Fernández han hecho hincapié en que el proyecto no ha sido incluido en el 1,5 % Cultural porque no fue presentado en tiempo y forma y, por tanto, "no cumplía la bases".

Al respecto, tanto el portavoz socialista Víctor Casal como el regionalista Pedro Hernando, han considerado que ese argumento es la "misma excusa" que utilizó el Gobierno de España para no destinar la partida comprometida para financiar las obras del Hospital de Valdecilla.

"Aquella era falsa y en este caso hay una honrosa duda", ha opinado Casal, para quien el Ministerio de Fomento debería haber solicitado la subsanación de errores, pero no lo hizo porque, en opinión del diputado socialista, no había intención de conceder la partida.

Además, Hernando ha opinado que si no es con cargo al 1,5 % cultural, el Ministerio podía incluir este proyecto entre los que beneficiarios de las ayudas para actuaciones en infraestructuras culturales, como las previstas en Santander por importe de nueve millones de euros.

En la otra proposición no de ley se ha aprobado instar al Gobierno de España a "cumplir de forma inmediata y efectiva" con su obligación de financiar la aplicación de la ley de dependencia en Cantabria.

La diputada socialista Silvia Abascal ha destacado que el Gobierno regional soporta más de 80 por ciento de la financiación de la Ley de Dependencia en la comunidad, mientras que la ley establecía que la aportación de ambas administraciones, Estado y comunidades autónomas, sería del 50 por ciento cada una.

Abascal ha acusado a los populares de intentar "dinamitar" la ley de Dependencia con sus continuos recortes y su falta de financiación, además de criticar su pésima gestión.

En este sentido, Abascal ha enfatizado que desde 2012 el Gobierno de España sólo ha aportado 116 de los 324 millones de euros que tenía que haber destinado a la Dependencia en Cantabria.

En la iniciativa aprobada se pide mantener el carácter finalista del sistema, que se tenga en cuenta el coste de los servicios y las prestaciones para su financiación, y que se prioricen los servicios sobre las prestaciones económicas, respetando siempre la voluntad de las personas.

También en materia de Dependencia, pese al voto en contra de los grupos del Gobierno, se ha aprobado, a instancias del grupo popular, elaborar un plan de recursos de servicios de atención a las personas en situación de Dependencia con previsión de al menos cinco años.

Y aprobar, en el plazo de tres meses y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018,una actualización de los precios públicos de las prestaciones y servicios destinado a la atención de dependientes.

La diputada popular Isabel Urrutia ha recriminado al Gobierno regional que hoy en día haya "más personas que nunca" que no pueden entrar al sistema de atención a la dependencia y que "desesperan en vez de esperar".

Todos los grupos parlamentarios han criticado la "hipocresía" de la intervención de Urrutia por pedir al Gobierno cántabro que destine más recursos a la dependencia mientras es "cómplice" de la falta de financiación del Gobierno de Mariano Rajoy a este servicio en la comunidad autónoma.

La portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha acusado al Ejecutivo regional y central de hacer políticas que "matan" porque hay 90 personas en España que fallecen con una resolución aprobada y esperando cobrar.

Además, ha criticado la "poca vergüenza" de Urrutia para presentar esta propuesta porque, a su juicio, si hay algún responsable de la situación de la atención a la dependencia es del Partido Popular.