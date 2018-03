El Parlamento de luz verde al plan de actuaciones en los puertos hasta 2021

Santander, 19 mar (EFE).- El Parlamento ha dado hoy luz verde al plan de actuaciones en los puertos de Cantabria hasta 2021, que incluye inversiones por cerca de 40 millones de euros, fue redactado por el Gobierno del PP en la anterior legislatura y sale ahora de la Cámara tras incorporar 49 propuestas de los grupos.

Según el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, el Ejecutivo PRC-PSOE ha respetado los objetivos y criterios del plan que redactó el PP para el periodo 2014-2021 y que fue remitido el pasado octubre al Parlamento.

Mazón ha destacado que la previsión económica del plan es "bastante realista" y las inversiones que recoge son "adecuadas y convenientes para el momento actual".

Se trata, ha señalado, de un plan mucho más modesto que el anterior, que recogía un volumen anual de inversión de unos 20 millones de euros anuales mientras que en el nuevo se sitúa en torno a los cinco millones al año.

El consejero ha subrayado que el plan atiende las necesidades del sector pesquero, con el objetivo de mejorar y modernizar las instalaciones portuarias, pero también al de la pesca deportiva, cuya oferta ve necesaria potenciar con nuevos atraques.

Una de las actuaciones que incluye es el desarrollo del nuevo puerto deportivo de San Vicente la Barquera con 2021 como horizonte, un proyecto que ha generado "una polémica muy grande", en palabras de Mazón, y ha centrado una buena parte del debate en el Parlamento.

El titular de Obras Públicas ha defendido que se trata de una ampliación del puerto, de la creación de una zona de atraques delante del parque como "una continuación" de las instalaciones actuales y en la que no se está previsto construir diques.

El diputado del PP y ex consejero de Obras Públicas, Francisco Ródríguez, ha recordado que el plan 2006-2013 ya contemplaba la construcción del puerto de San Vicente, solo que con 475 atraques y no los 272 que recoge el nuevo. También ha apuntado que no lleva diques y que de hacerse "serían sumergidos".

Para Podemos, sin embargo, este proyecto busca explotar al máximo los recursos naturales de la Ría de San Vicente sin tener en cuenta las consecuencias y es el exponente del modelo que el PP tiene para Cantabria, basado en "agotar los recursos naturales y crecer al máximo", ha afirmado José Ramón Blanco.

Este diputado ha lamentado la actitud del PSOE, por no sentarse con su formación para tratar de llegar a un acuerdo con el objetivo de que "no se cometa la barbaridad de San Vicente"; y ha felicitado, desde la ironía, al exconsejero de Obras Públicas por haber conseguido sacar adelante su plan tres años después de dejar el cargo.

Francisco Rodríguez, que ha recordado que una vez que el Parlamento se ha pronunciado sobre el plan debe volver al Ejecutivo para que lo apruebe, ha afirmado que el documento "no tiene una sola aportación del Gobierno, ni una sola coma".

De hecho, una de las propuestas de resolución de los populares que se ha aprobado tiene por objeto, ha apuntado, que se eliminen del documento más de 30 páginas "extemporáneas" porque recogen cuestiones que "no se corresponden con 2018".

Entre las propuestas que se han aprobado por unanimidad están una iniciativa de Ciudadanos para poner en marcha un plan de márketing para atraer usuarios al puerto de Laredo, donde según ha remarcado su portavoz, Rubén Gómez, están ocupados cien de 800 atraques.

También ha tenido el respaldo de todos los grupos las propuestas de Podemos para que las rederas de Santoña dispongan de unas instalaciones óptimas y para recoger en el plan todos los estudios técnicos que ha realizado el Instituto de Hidráulica.

El apoyo ha sido igualmente unánime a la propuesta del PP para agilizar las obras para mejorar la seguridad de la navegación en la barra de Suances.