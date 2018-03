Vecino: "No sospechaba nada. A los detenidos no los había visto antes aquí"

Santander, 19 mar (EFE).- Los vecinos de la calle Liébana de Santander se han despertado hoy desconcertados, al ser testigos de una operación de la Guardia Civil contra el tráfico ilegal de seres humanos que se ha saldado en la capital cántabra con dos detenidos.

Uno de los vecinos, que vive en un piso justo enfrente de donde se ha desarrollado la operación, ha manifestado a Efe que no sospechaba nada "en absoluto", y no había visto antes a los dos hombres que la Guardia Civil se ha llevado arrestados.

"Imaginábamos que pasaba algo serio cuando hemos visto el despliegue", ha destacado este vecino, que subraya que se trata de un barrio tranquilo.

La sorpresa llegó hacia las 6.15 horas, cuando la Benemérita ha acudido al portal número 11 de la calle Liébana de Santander, en una zona céntrica de la ciudad, detrás del Ayuntamiento.

La Guardia Civil ha detenido a estos hombres en una operación que no solo se ha desarrollado en Cantabria, sino también en Vizcaya, provincia en la que ha habido cuatro detenciones más, en Bilbao y Portugalete.

El vecino ha contado a Efe que esta mañana muy pronto se han empezado a escuchar gritos que podrían ser "los típicos de entrada en un edificio de la Guardia Civil", y que numerosos agentes se han bajado de una furgoneta blanca "totalmente camuflada". "Me he asomado y he visto un pifostio exagerado", ha señalado.

Los agentes, equipados con cascos, arietes y escudos, han entrado al portal número 11 para detener a dos sospechosos, mientras otros efectivos de este Cuerpo, vestidos de paisano y con chaleco, cerraban la salida a la cercana calle Francisco de Quevedo.

Tras subir una caja presumiblemente para recoger pruebas, los agentes de la Guardia Civil han bajado a los dos detenidos, que llevaban el rostro descubierto, en torno a las 8.00 horas, casi dos horas después del inicio de la operación.

Este vecino ha destacado la rapidez de la actuación de la Benemérita. "Aunque había muchísimos agentes, la actuación ha sido suave, han venido pim-pam y para arriba, y no han dejado ni respirar a nadie", ha asegurado.

También ha afirmado que "el 80 por ciento de los vecinos ni se habrá enterado" de lo sucedido porque después del grito inicial "todo el mundo ha estado callado y para abajo".