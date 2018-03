IU lamenta que equipo de gobierno de Los Corrales intente "bloquear" su labor

Santander, 20 mar (EFE).- La concejal de Izquierda Unida en Los Corrales de Buelna, Elsa Salas, ha lamentado que el equipo de gobierno local (PSOE-PRC) "intente bloquear sistemáticamente" su trabajo como miembro de la oposición, al cambiar horas de reuniones y ponerlas "cuando sabe" que no podrá acudir.

Según señala en una nota de prensa la edil, el último episodio de este comportamiento "poco ético", "caprichoso" e "infantil" se ha producido con una reunión que IU había concertado este jueves hace un mes con el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, y en la cual iba a estar la propia Salas para abordar cuestiones como la situación de los profesores interinos.

Sin embargo, según critica, cuando se ha acercado esta fecha, PSOE y PRC han convocado un pleno, "el mismo día y a la misma hora", en una cita que se ha decidido con posterioridad a esta reunión, fijada desde hace semanas.

"El equipo de gobierno sabía que el horario elegido para el pleno me perjudicaba porque así se lo trasladé yo misma, y su reacción al decírselo, en lugar de optar por un juego limpio entre adversarios, ha sido la de tirar al tobillo como enemigos", censura Elsa Salas.

Añade que, de hecho, el pleno habitual tenía que haberse celebrado la semana que viene, pero dada la proximidad de las vacaciones de Semana Santa "parece que la fecha no les venía bien", algo que, matiza, "comprende perfectamente".

"Lo que es incomprensible es el empeño en poner los plenos en el horario que previamente he pedido que por favor no pongan", lamenta, detallando que su única petición fue el que pleno no se celebrara el jueves entre las 17.00 y las 19.30 horas, "que ha sido exactamente la hora que han elegido".

Una fecha y hora que, según Elsa Salas, "va directamente contra el trabajo de Izquierda Unida".