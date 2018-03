Quirós critica el "populismo barato" de un gobierno que "no tiene palabra"

Santander, 21 mar (EFE).- El concejal de Medio Ambiente de Santander, José Ignacio Quirós, ha criticado hoy el "populismo barato" de un Gobierno regional "veleta" que "no tiene palabra" y no hace más que "poner trabas" a cualquier proyecto que se quiera ejecutar en la ciudad.

De esta manera, ha rechazado las afirmaciones realizadas por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y otros cargos regionalistas en el Ejecutivo regional en relación al proyecto de estabilización de las playas de la Magdalena y Los Peligros, unas afirmaciones que, a su juicio, son "una auténtica tomadura de pelo".

Derspués de que Revilla haya recalcado que el proyecto no le gusta nada porque tiene "mucho impacto" medioambiental, Quiros ha afirmado que "no es de recibo bendecir primero un proyecto y después demonizarlo y echar balones fuera como si la cosa no fuera contigo".

El concejal de Medio Ambiente ha señalado que el Gobierno de Cantabria y el PRC han tenido oportunidad de pronunciarse en repetidas ocasiones sobre este proyecto, del que se viene hablando desde hace al menos doce años.

Ha recordado que hubo una exposición pública, se organizaron charlas, se realizó una encuesta, se sometió a consultas ambientales de una veintena de organismos públicos y privados, entre ellos, varios departamentos del Gobierno regional, y salió a información pública para que cualquier ciudadano, entidad o partido pudiera alegar.

A juicio de Quiros, "es el colmo" que un presidente tenga un expediente sobre su mesa, pida informes adicionales, los valore, dé el visto bueno al proyecto y después se desmarque a la primera voz discrepante.

El edil opinado que los ciudadanos "ya se expresaron alto y claro, dijeron contundentemente que quieren playas y apostaron mayoritariamente por la solución que se está ejecutando".

Quiros ha censurado también la actitud de los portavoces del PSOE y el PRC en el Ayuntamiento, Pedro Casares y José María Fuentes Pila, que "no pierden ocasión de subirse al carro cuando ven la más mínima oportunidad de atacar al equipo de gobierno o rascar unos votos".