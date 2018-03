Revilla, sobre los espigones: "La obra no me gusta nada, es de mucho impacto"

Santander, 21 mar (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado hoy que su partido, el PRC, no ha dado "bandazos" en su postura sobre la obras de los espigones de La Magdalena, y ha recalcado que el proyecto no le gusta nada porque tiene "mucho impacto" medioambiental.

"La obra que se está haciendo, a mí personalmente, que la he ido a ver varias veces, no me gusta nada, es de mucho impacto y eso es lo que hemos dicho, nada más", ha subrayado Revilla en respuesta a preguntas de los periodistas sobre el tema.

El presidente ha rechazado las críticas que han hecho partidos como IU y el PP a las iniciativas que va a presentar el PRC en el Parlamento y en el Ayuntamiento de Santander para pedir la paralización inmediata de la obra.

IU y el Partido Popular creen que la actitud de los regionalistas es "cínica" y "esperpéntica", porque en 2017 el Ejecutivo PRC-PSOE retiró el recurso que había presentado contra el proyecto de estabilización de playas de La Magdalena y Los Peligros.

Revilla ha dicho hoy que "no se ha dado ningún bandazo" en este asunto y ha explicado que el Gobierno retiró ese recurso ante la Audiencia Nacional cuando el Ministerio de Medio Ambiente presentó el informe ambiental que avalaba el proyecto.

"El tema es muy sencillo, en un momento determinado el Ministerio presenta un proyecto para hacer unos espigones en La Magdalena y la Consejería de Medio Rural advierte de que afecta a una zona que se llama LIC (Lugar de Interés Comunitario). Tienen que presentar un informe de impacto ambiental, cosa que no viene en el proyecto, y entonces el Gobierno de Cantabria hace un recurso ante la Audiencia Nacional", ha señalado el presidente.

Revilla ha añadido que después, tras el diálogo entre el Ministerio y el Ejecutivo regional, finalmente se presentó ese informe necesario y "lo que hace un Gobierno sensato es retirar el recurso porque se ha cumplido la condición que antes no se cumplía".

"Esto no tiene nada que ver con la opinión que yo, como ciudadano, y veo que también el partido, tengo de la obra que se está haciendo estéticamente", ha manifestado el presidente, que ha dejado claro que el proyecto no le gusta "nada" por su impacto.

Revilla ha insistido en que "no hay ningún bandazo de nada" y ha abogado por estudiar si se puede "minimizar ese impacto".

"Pero yo, que ya he ido varias veces, cada vez que iba viendo aquello me causaba más asombro. Y no solamente yo, ha sido una resolución que ha tomado el partido. La obra que se está haciendo, y no estamos hablando de legalidad, sino de impacto, no nos gusta. Punto", ha zanjado, antes de añadir que ésa es una idea que comparte más gente.