Cantabria pide a CHC nuevo periodo información para alternativa a depuradora

Santander, 22 mar (EFE).- El Gobierno de Cantabria ha remitido un informe a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) en el que pide un nuevo periodo de información pública para buscar la alternativa a la depuradora de Vuelta Ostrera y propone tres emplazamientos para la nueva instalación.

El estudio, de 44 páginas, ha sido elaborado por los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria, tras comprobar que las alternativas elegidas por la CHC "no cumplen ni siquiera" los criterios que fijó el Ministerio de Medio Ambiente para la nueva depuradora que tiene que sustituir a la de Vuelta Ostrera, sobre la que pesa una sentencia firme de derribo.

La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, ha dado a conocer hoy en rueda de prensa el contenido de ese informe "de mucho rigor" que su departamento remitió ayer a la confederación.

Tras dar a conocer los acuerdos adoptados hoy por el Consejo de Gobierno, a preguntas de los periodistas, Díaz Tezanos ha dicho que el informe se ha elaborado después de comprobar su departamento que las alternativas de la CHC no cumplían criterios fijados por el Ministerio y el Ejecutivo cántabro como la cuota de inundabilidad, que la nueva depuradora no esté a menos de 100 metros de población o que no se sitúe en zonas de valor agrológico.

"Las alternativas mejor valoradas por la CHC no cumplen esos criterios y son razones suficientes de peso para que le digamos al Ministerio que saque un nuevo documento porque no entendemos cómo se pueden valorar con mayor puntuación alternativas que no cumplen los criterios establecidos en el documento", ha dicho la vicepresidenta.

Y, ante eso, ha explicado que en su informe el Gobierno de Cantabria propone tres alternativas a Vuelta Ostrera: el Barco, el Hornillo y Horcada.

El informe ha sido remitido, además de a la CHC, al Parlamento de Cantabria para que también conozca cuál es el planteamiento del Gobierno regional.

Díaz Tezanos ha confiado en tener una comunicación con el Ministerio, porque ha reiterado que la propuesta de la CHC no incluye "el rigor" que precisa.