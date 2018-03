Coordinadora defensa pensiones pide a jóvenes que se sumen a movilizaciones

Santander, 22 mar (EFE).- La Coordinadora de Cantabria en Defensa de las Pensiones, que agrupa a particulares y colectivos sociales, ha llamado a los jóvenes a la concentración que han convocado el lunes en Santander para defender el sistema público de pensiones y pedir que se derogue la legislación de los últimos diez años.

Esta coordinadora está adherida a la estatal y en sus movilizaciones, al margen de las convocadas por UGT y CCOO, pide el restablecimiento de la jubilación ordinaria a los 65 años, garantizar a los pensionistas suministros básicos como el agua y la luz, la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2011 o recuperar el subsidio para mayores de 52 años.

El portavoz de la coordinadora general, Gonzalo Barredo, ha explicado a Efe que también reivindican la derogación o anulación de la normativa sobre pensiones aprobada en los últimos diez años, "que perjudican de forma objetiva tanto el abono de las pensiones como su cuantía".

En concreto, ha hecho referencia a la reforma, que entró en vigor en 2011, firmada por el Gobierno central, del que José Luis Rodríguez Zapatero era presidente, la patronal y los sindicatos UGT y CCOO, así como a la promulgada por el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy en 2013.

La combinación de ambas, ha apuntado, provocará que en 2050 se haya producido una pérdida de más del cincuenta por ciento de la base reguladora actual.

"Es una degradación del sistema de pensiones que va a hacer inviable la vida de los futuros pensionistas", ha opinado Barredo, para quien esto "va unido a las propuestas de la Comunidad Económica Europea para favorecer de forma descarada el ahorro en pensiones privadas".

A su juicio, "quieren hacer que de aquí a muy pocos años haya una confrontación real, que todavía no existe, entre el dinero público de las pensiones y el dinero privado de las pensiones".

Por otro lado, la Coordinadora también reivindica que se garantice constitucionalmente el derecho a una pensión digna, a través de su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado.

Para Barredo, las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre la subida de las pensiones de viudedad son "mentira y un manejo de quien gobierna".

El portavoz de la coordinadora regional ha opinado que "no es que no haya dinero", sino que "lo que no hay es voluntad de que se reparta de forma justa".

La concentración de Santander, que estaba prevista para el sábado, se celebrará el próximo lunes a las 12.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, después de haberse cambiado la fecha para no coincidir con la movilización promovida por UGT y CCOO.

Barredo ha pedido a los jóvenes que asistan al encuentro ya que "al fin y al cabo sobre todo va para ellos". "Reivindicamos algo que es un derecho y que no debemos dejar que se convierta en negocio, el derecho a una pensión justa y digna", ha concluido.

Por otro lado, los jubilados y pensionistas de UGT y CCOO se han concentrado esta mañana en Reinosa en defensa de las pensiones públicas y de una revalorización de su cuantía.

En el manifiesto conjunto que han leído en la plaza del Ayuntamiento del municipio, las federaciones de jubilados de los dos sindicatos han asegurado que "no pararán" hasta lograr "el derecho constitucional a unas pensiones públicas dignas".

"Estamos en la calle porque los logros sociales de la clase trabajadora se han conseguido en la calle, y en Reinosa tenemos el ejemplo de 1987, donde todos los vecinos se echaron a la calle para protestar por el desmantelamiento industrial de la comarca", han subrayado, en nota de prensa.