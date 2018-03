Sindicato Médico dice que Revilla mediará en conflicto entre Real y pediatras

Santander, 22 mar (EFE).- Representantes del Sindicato Médico han asegurado hoy que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha comprometido a "mediar" entre ellos y la consejera de Sanidad, María Luisa Real, quien, según denuncian, ha incumplido el acuerdo que puso fin a la huelga convocada por los pediatras de la región.

Según han señalado, Revilla adquirió este compromiso durante la reunión que mantuvo ayer con la organización sindical para abordar la situación de los médicos de Atención Primaria en Cantabria, la segunda en lo que va de legislatura.

"El presidente es consciente de lo que tiene en casa", ha opinado el vicepresidente del Sindicato Médico, Santiago Raba, quien ha afirmado que Real "ha mentido de forma consciente y premeditada a los ciudadanos" al "usar la excusa de la falta de médicos para ocultar lo que en realidad es una falta de recursos suficientes para contratar".

Ha destacado asimismo que la "nula capacidad de diálogo" de la consejera de Sanidad, con la que el sindicato únicamente ha logrado reunirse en tres ocasiones, mientras que con la responsable de ese departamento del Gobierno anterior, María José Sáenz de Buruaga, hubo hasta 30 encuentros.

Raba ha apuntado que la Consejería de Sanidad ha incumplido "prácticamente todos los puntos" del acuerdo que alcanzaron el pasado noviembre y que, por causas que desconocen, aún no se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria.

"Ha quedado claro, por diversos comentarios hechos por altos cargos de esta administración, que firmaron este acuerdo con la clara intención de no cumplirlo, simplemente como una manera de ganar tiempo y de ir agotando la legislatura", ha reiterado el vicepresidente del Sindicato Médico.

A su juicio, "lo que quiere" la Consejería es que impugnen el acuerdo por la vía judicial para que, así, sea la siguiente administración la que, "dentro de tres o cuatro años, cuando haya una sentencia en firme, cargue con la responsabilidad". "No vamos a caer en esa trampa", ha subrayado.

Por eso, ha anunciado, van a dar "un plazo amplio" de mes y medio a Sanidad para que "cumpla con lo acordado y se ponga al día en las cantidades que adeudan a los médicos".

De no ser así, a primeros de mayo, cuando hayan transcurrido seis meses desde que se firmó el acuerdo, el Sindicato Médico divulgará un calendario de movilizaciones "que no cesarán hasta que se cumpla la última coma del acuerdo firmado".

"No deja de ser llamativo que sean sus propios compañeros, los médicos de Atención Primaria, los primeros que se están poniendo en huelga. Creo que esto debería llevarla a una profunda reflexión personal sobre si realmente está haciendo correctamente las cosas y sobre si es la persona más idónea para el cargo que ostenta", ha opinado Raba, para quien Real "no ha sabido o no ha querido entenderse con el colectivo médico".

En cuanto a la situación de la Atención Primaria en Cantabria, el vicepresidente del Sindicato Médico ha afirmado que, si no se revierten las condiciones actuales, "el verano que viene va a ser peor que el de 2017, sin ninguna duda".

Por su parte, el representante de este sindicato Óscar Ortiz ha denunciado que la Consejería de Sanidad les mantiene "bloqueados y en la absoluta desinformación" desde hace "más de seis meses", por lo que están "barajando la posibilidad de adoptar medidas jurídicas y querellarse por obstrucción" a su "libertad sindical".