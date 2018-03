SIEP denuncia gestión del personal que hace Mare "al margen del convenio"

Santander, 23 mar (EFE).- El sindicato SIEP ha criticado hoy a la dirección de la empresa pública Mare por imponer una relación de puestos de trabajo, sin negociar, al margen del convenio colectivo y aplicando modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de forma "caprichosa" y "arbitraria".

SIEP denuncia en nota de prensa que dicha gestión está "ajustada a intereses personales y políticos" incumpliendo lo establecido en el convenio colectivo e ignorando la obligación de negociación con el Comité de Empresa.

También recuerda que en marzo de 2016 se entregó el organigrama de empresa que se quería implantar y se pidió que se desarrollaran los puestos de trabajo y su adscripción a cada departamento o dirección, entre otras se creaba la Dirección Socio Laboral, siendo este organigrama el documento base para iniciar el trabajo de definición de las relaciones de puesto de trabajo en Mare S.A.

En enero de 2017 se publicaba una oferta de empleo para cubrir una plaza de directora de Organización y Calidad, el candidato elegido no reunía los requisitos de titulación exigidos en la convocatoria, según informó a la parte social, con lo que el puesto ofertado no se cubrió.

Así se incorporó mediante contratos menores, al candidato elegido y que supuestamente no reunía los requisitos, lo que pudiera suponer un fraccionamiento de contratos.

Ahora, continúa SIEP, se presenta a los representantes de los trabajadores un subdirector denominado "Subdirector General para la Organización y la Calidad", que es el candidato que no reunía los requisitos para cubrir la plaza de Director de Organización y Calidad, redactor del documento impuesto a los trabajadores de MARE de forma unilateral, contratado durante todo este tiempo mediante la figura de contratos menores.

SIEP insiste en que el documento presentado de relaciones de puestos de trabajo no se ajusta al organigrama presentado en marzo de 2016, no ha sido negociado, no respeta el convenio colectivo, exigiendo requisitos a criterio de SIEP incongruentes en muchos de los puestos, con denominaciones de los puestos no ajustadas a las categorías profesionales reguladas en convenio colectivo. ç

Y adscribe al personal de forma aleatoria, sin criterios, sin tener en cuenta categorías, formación, experiencia, trayectoria profesional etc., con un "claro desprecio" a los profesionales y a los representantes de los trabajadores, lamenta SIEP.

Estas medidas, añade SIEP, afectan a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de algunos trabajadores, a los cuales se les notificó y se les advertía de que si no aceptaban lo impuesto por la empresa 20 días de indemnización y a la calle, sin comunicación previa al órgano de representación, incumpliendo lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

SIEP apunta que ha tratado de hablar con la presidenta del Consejo de Administración y Vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, pero "nunca está disponible", por lo que el sindicato desconoce si es conocedora de los atropellos a los que se está sometiendo al personal o s es ella quién los está imponiendo.