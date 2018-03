Más de 6.900 personas forman lazo rosa contra cáncer pero no baten el récord

Los Corrales de Buelna, 24 mar (EFE).- Más de 6.900 personas se han unido esta mañana en el municipio de Los Corrales de Buelna, para formar un lazo rosa contra el cáncer, que no ha conseguido batir el récord que ostenta Arabia Saudí con unos 8.200 participantes.

Pese a la lluvia y el frío que ha traído consigo la borrasca 'Hugo', un total de 6.941 personas han acudido a la cita solidaria contra el cáncer, convocada por la asociación solidaria "Luchemos por la Vida" en el complejo deportivo de Los Corrales de Buelna, que se ha teñido de rosa durante toda esta mañana.

La megafonía del recinto parecía advertir de que el mal tiempo no podía ser una excusa para no batir el "Récord Guinness" de Arabia Saudí reproduciendo "No importa que llueva", del grupo Efecto Pasillo, que ponía la nota musical a una mañana pasada por agua.

Sin embargo, es posible que la lluvia y el viento hayan restado opciones -unas 2.000 personas concretamente- a este intento de récord, ya que ayer se repartieron más de 9.000 dorsales para esta cita, según ha informado el vicepresidente de "Luchemos por la Vida", Ricardo Martínez.

Ataviados con pañuelos, camisetas rosas y con paraguas, los asistentes han aguardado con paciencia casi una hora sobre el campo de fútbol del complejo deportivo de la localidad cántabra hasta conocer el desenlace del récord, en este caso fallido, en palabras de Ricardo Martínez, quien igualmente lo ha considerado "un éxito".

Rápidamente ha cogido el micrófono Noelia Bermúdez, la presidenta de esta asociación solidaria que tomó el testigo de su hermana Almudena, para agradecer su presencia a los asistentes y anunciar que lo volverán a intentar el año que viene, un punto en el que ha enfatizado Vanesa, otra de las organizadoras.

"Todos juntos lo vamos haciendo mejor y este es un primer intento, lo vamos a intentar todas las veces que haga falta porque la lucha contra el cáncer no va a tener fin hasta que no consigamos la cura", ha destacado Vanesa.

Con el fin de las intervenciones se ha procedido a la tradicional suelta de globos rosas al cielo.

Después, el cantante cántabro Nando Agüeros ha ayudado a secar las lágrimas de algunos entonando su "Viento del Norte", mientras la mayoría de los asistentes han comenzado la marcha de 5,2 kilómetros por Los Corrales de Buelna contra el cáncer, que ha contado con el pistoletazo de salida del futbolista laredano Emilio Amavisca.

"Si lo llego a saber podría haber cantado 'Santander La Marinera'", ha bromeado Agüeros en referencia al mal tiempo de esta mañana y el título de su canción más afamada.

Con el inicio de la marcha ha terminado un acto que también ha contado con la asistencia de varios cargos públicos, como la presidenta del Parlamento de Cantabria, Lola Gorostiaga, o la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, quienes han contribuido a ese intento de reto con sus camisetas rosas.

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, quien tampoco ha faltado a esta jornada, ha subrayado en declaraciones a Efe el "extraordinario" espíritu solidario de los cántabros en un "día de perros".

"Tan importante como la investigación es el apoyo a las personas que padecen el cáncer para que se sientan arropadas", ha señalado Revilla, quien añade que Cantabria es una de las regiones "más solidarias de España" porque "así lo dicen las estadísticas", por ejemplo en el ámbito de la donación de órganos.

El recuento de los participantes que han participado en la formación del lazo ha corrido a cargo de la Asociación Española de Normalización y Certificación, que ha actuado como "notario" para certificar o no el récord, según ha explicado a Efe el delegado de esta entidad en Cantabria, Gerardo Pellón.

Por otro lado, la jueza de este reto, Lena Kulhmann, ha destacado a Efe que este récord no se había intentado desde que se batió en Arabia Saudí, en 2015, con 8.265 personas.

Esta es la décima edición de la marcha solidaria, a la que le seguirán otros actos durante esta jornada, como la celebración de una clase conjunta de 'spinning' o una comida popular, así como otras actividades de entretenimiento.