Las calles y monumentos castreños muestran ya los preparativos de la Pasión

Castro Urdiales, 25 mar (EFE).- Las calles y los principales monumentos de Castro Urdiales poco a poco se retrotraen 2.000 años para que este Viernes Santo vuelvan a salir a escena los más de 700 actores no profesionales que participan en la Pasión Viviente, un viacrucis popular caracterizado por su "familiaridad y realismo".

Las últimas horas de la vida de Jesús de Nazaret serán interpretadas en esta ocasión por Fran Álvarez, un castreño de "toda la vida" de 22 años, que ya desde pequeño se emocionaba al contemplar esta representación asomado desde el balcón de su casa.

Así lo detalla a Efe su madre, Yolanda Santos, auxiliar de clínica de 43 años, quien encarnará a la Virgen María y que aguarda con "expectación contenida" el desenlace de un día en el que aflorarán los sentimientos entre madre e hijo.

"Será muy emotivo porque mi madre me verá fatigado por los latigazos o las caídas con la corona de espinos y lleno de sangre", considera Fran, quien ha desvelado que en los últimos ensayos ya se les han saltado "algunas lagrimillas".

Como cada año los papeles de Jesús, la Virgen María o San Juan son interpretados por diferentes actores vinculados a la asociación de la Pasión Viviente, que se encarga de impulsar este espectáculo cuidando hasta el mínimo detalle de vestuario, maquillaje, sonido y ambientación.

Una puesta en escena que mantiene su esencia desde hace 34 ediciones y cuyas novedades se centran, este año, en actualizar bandas sonoras que se escucharán por los altavoces, variaciones de guión o retocar y ampliar el vestuario del grueso de participantes que conforman el pueblo de Jerusalén.

Y es que, según explica el coordinador de la Pasión Viviente, José Ramón Arozamena, cada vez más personas quieren formar parte de "algún modo u otro" de este acontecimiento social que es "un símbolo identitario de Castro Urdiales".

"Esto es más que una representación teatral sobre la Semana Santa, es el trabajo de todo un pueblo que aporta su tiempo y capacidad durante un año", puntualiza Arozamena.

De hecho, la familia de Fran está ligada a la Pasión Viviente desde antaño y el propio protagonista comenzó su participación como soldado, arquero o músico.

"Fue con 16 años cuando José Ramón me paró por la calle y me dijo que contaba con cualidades para interpretar el papel de Cristo. Un comentario que se ratificó hace dos años al sugerirme que no me cortase más el pelo", afirma Fran.

Desde entonces, este joven, que cursa un grado de mantenimiento industrial, vive en "una nube" arropado tanto por su familia como por los vecinos que participan en una escenificación rebosante de impactantes episodios.

"Me da mucho respeto escenas como la flagelación porque te pegan durante unos 5 minutos con el látigo, o el madero de 30 kilos porque tienes que caer bien al suelo. Todo ello sumado a la corona con espinos que se te pueden clavar en la cabeza", detalla el protagonista.

Para que todo salga a la perfección, los actores principales de esta puesta en escena compuesta de voluntarios ensayan desde enero los actos más singulares en el interior del local de la asociación y, desde hace unos días, en las calles del municipio donde se ultiman los decorados.

Ahora la ciudad de Castro Urdiales mira de reojo el cielo para que la meteorología del Viernes Santo acompañe a una celebración que atrae a más de 20.000 personas procedentes de Cantabria, otras comunidades autónomas y del extranjero.

"Aún haciendo mal tiempo siempre estamos preparados, pero si observo que la cosa ya se desmadra y corremos riegos pararemos la representación", advierte Arozamena, al tiempo que recuerda que esta situación solo se ha producido de forma puntual "en dos ocasiones" en la historia de la Pasión Viviente.