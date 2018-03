Los acusados de agredir a un hombre que perdió un ojo niegan haberlo golpeado

Santander, 26 mar (EFE).- Los dos acusados de agredir a un hombre que se negó a darles un cigarrillo y que acabó perdiendo un ojo como consecuencia de los golpes, para quienes la Fiscalía pide sendas penas de nueve años de cárcel, han negado hoy haberle pegado, pero su relato de los hechos no ha coincidido.

El Ministerio Público también solicita que los acusados indemnicen a la víctima con 120.290 euros, mientras que la acusación particular, que ejerce el agredido, eleva la condena de cárcel a diez años y coincide con la cuantía de la indemnización pedida por la fiscal.

Al juicio, que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Cantabria, únicamente han asistido como encausados dos hombres, aunque según la versión de la presunta víctima fueron tres quienes le propinaron una paliza.

Sin embargo, al no haber podido identificar al tercer supuesto agresor en una rueda de reconocimiento, éste quedó excluido de la causa.

El acusado que ha declarado en primer lugar ha explicado que se encontró con la víctima, que era amigo suyo "de toda la vida", al salir, él sólo, de un establecimiento de Castro Urdiales en el que había estado bebiendo con los otros dos investigados, a los que conocía "de vista y de alternar en bares".

Fuera del local, ha asegurado, se acercó al agredido, que estaba "muy ebrio", se puso a hablar con él y se marchó. Así, ha negado haberlo golpeado y ha señalado que ha pasado seis años preguntándose por qué le denunció.

"Aunque no te la mereces, te la vas a comer tú. Yo no me voy a quedar con el ojo así", ha afirmado que le dijo el agredido cuando se encontraron después de que supuestamente tuviesen lugar los hechos, la madrugada del lunes 20 de noviembre de 2012.

El segundo acusado, sin embargo, ha defendido que los tres hombres a los que la víctima señaló como autores de la agresión salieron juntos del bar, donde habían estado bebiendo cerveza.

Según su relato, fue el que quedó fuera del procedimiento quien le pidió un cigarrillo al agredido y, ante su negativa a dárselo, le "metió un puñetazo en el ojo", además de otro en la cabeza "cuando estaba cayendo" al suelo.

Después de esos dos golpes, ha continuado, el hombre se quedó inconsciente y ellos se separaron y se fueron. "Ahí ya no pintaba nada", ha explicado en cuanto al motivo por el que abandonó el lugar.

"Yo lo entiendo, que el chaval está como ésta y quiere que pague alguien, pero que pague el que le ha pegado. No tengo por qué comerme una cosa que no es mía", ha concluido.

El agredido, que ha destacado que se acercaron a él los tres juntos y que sólo conocía a uno de ellos de vista, ha admitido que no sabe quién le dio el puñetazo porque en ese momento ya se estaba alejando de ellos y les daba la espalda.

Aunque no ha podido concretar quién le derribó ni cuántos golpes recibió estando en el suelo, ha subrayado que fueron patadas y puñetazos "muy seguidos" como para haber sido de una sola persona.

También ha declarado en la vista la exmujer del agredido, quien ha insistido en que éste, además de sangrar por el ojo, tenía lesiones y heridas en la cabeza y en otras partes del cuerpo cuando fue a buscarlo para llevarlo a un centro sanitario.

Los médicos forenses han coincidido en que "no se puede descartar" que recibiese más de un golpe, aunque han precisado que la pérdida del ojo "probablemente" se produjo por "un sólo golpe".

Según el escrito provisional de la Fiscalía, la "brutal" agresión, además de provocar el estallido del globo ocular izquierdo de la víctima, que perdió el ojo tras tener que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, por lo que estuvo 12 días ingresado y 264 días impedido, también le causó contusiones y un traumatismo craneoencefálico.

Además, como consecuencia de la pérdida del ojo, ha recibido tratamiento psiquiátrico y psicológico y sufre un perjuicio estético por tener que llevar un implante.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, para los que los hechos constituyen un delito de lesiones, han elevado a definitivas sus peticiones de pena.

La Fiscalía ha subrayado que las declaraciones de los dos acusados son "claramente contradictorias" y buscan "desviar la responsabilidad a un tercero". Además, ha opinado que el resultado de la agresión es atribuible a ambos.

Por su parte, las letradas de la defensa han pedido la absolución de sus clientes, al considerar que no había quedado determinada ni su participación ni su autoría.

La defensa de uno de ellos ha solicitado también que, de ser condenado su representado, se tenga en cuenta la circunstancia atenuante de "dilaciones extraordinarias indebidas".