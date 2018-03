El Parlamento rechaza tramitar la ley de emergencia habitacional de la PAH

Santander, 26 mar (EFE).- El pleno del Parlamento ha rechazado tramitar la propuesta de ley de emergencia habitacional en familias vulnerables elaborada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en un debate en el que Podemos ha acusado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, de traicionar sus compromisos con esta entidad.

Con los votos en contra del PP, el PRC, Cs y del diputado Juan Ramón Carrancio, y el apoyo de Podemos, que ha llevado este texto a la Cámara, y del PSOE, el pleno de la Cámara ha rechazado tomar en consideración la proposición de ley de la PAH.

Miembros de la plataforma han seguido el debate desde la tribuna de invitados, y han sido amonestados en varias ocasiones por la presidenta del Parlamento, Lola Gorostiaga, que los ha avisado de que serían desalojados si seguían interrumpiendo las intervenciones. Finalmente ese desalojo no se produjo y estas personas abandonaron el Parlamento tras este debate.

El diputado de Podemos José Ramón Blanco, que ha sido uno de los impulsores de la PAH en Cantabria, ha defendido la toma en consideración de la proposición de ley, que en el Congreso de los Diputados ha recibido hace pocos días el veto del PP y Cs.

Blanco ha justificado la conveniencia de esta ley por "la alarmante emergencia" y "el cada vez más difícil acceso a la vivienda", y ha explicado que "ha sido diseñada por la ciudadanía" y por las familias, "que saben lo que es un proceso de ejecución hipotecaria".

El diputado de Podemos ha negado que la ley de la PAH suponga "cargar a las cargas públicas" el coste de los desahucios y ha asegurado que, si hubiera salido adelante, los que tendrían que "asumir la responsabilidad" serían los bancos, que tendrían que parar las ejecuciones hipotecarias y habilitar viviendas con un alquiler social.

"Los partidos que decís que no a esta ley estáis diciendo no a esto y a que no se corten los suministros a las familias", ha manifestado Blanco, que ha acusado a los partidos que se oponen al texto de la PAH de apoyar a la "banca criminal que desahucia a las familias".

El diputado de Podemos ha recriminado a los populares y a Cs su voto en contra, ha afirmado que el partido de Albert Rivera es "la muleta" del PP, y ha criticado al PRC y especialmente a su líder y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, al que ha acusado de hacer "postureo" con los desahucios.

"Se puso la camiseta de la PAH y ha demostrado que fue un auténtico postureo", ha dicho Blanco, que ha recomendado a los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que la próxima vez que firmen algo con Miguel Ángel Revilla utilicen "papel higiénico", porque "al menos tendrá otro uso".

Blanco ha aludido así indirectamente al acto en el que en octubre del año pasado el secretario general del PRC firmó con la PAH un compromiso de apoyo a su reivindicación de una ley de vivienda estatal que afronte la emergencia habitacional, y se puso la camiseta del plataforma.

Pero el portavoz regionalista en el Parlamento, Pedro Hernando, ha rechazado esas palabras de Blanco y ha ratificado el compromiso "inequívoco" del PRC con la emergencia habitacional.

Como ejemplos ha puesto las políticas de la Consejería de Vivienda de José María Mazón, la creación de la Oficina dedicada a los temas de emergencia habitacional, y la "intervención directa" de Revilla en los desahucios.

Hernando ha destacado que el texto que firmó y con el que se comprometió Revilla no es el mismo que se ha llevado al Parlamento regional, el cual "rompe con todos los principios jurídicos y económicos del marco del Estado español".

Y ha avisado de que la propuesta de ley que se ha llevado a la Cámara cántabra "no se puede asumir" porque incorpora un régimen sancionador "equivocado", "se carga" las fuentes del derecho, impone recargos del IBI a toda segunda vivienda y reformula la justicia gratuita haciéndola universal en materia de derechos de vivienda independientemente de los ingresos.

Por su parte, el socio de gobierno del PRC, el PSOE, ha apoyado el texto porque está de acuerdo con su apuesta de imprimir un "giro social" a la legislación para defender el derecho subjetivo a la vivienda.

Con todo, la diputada socialista Silvia Abascal ha manifestado que su grupo no está de acuerdo al cien por cien con todos los aspectos de la ley de la PAH.

El diputado del PP y ex consejero de Vivienda, Francisco Rodríguez, ha reprochado a José Ramón Blanco las "barbaridades" de las que ha acusado a su partido y ha lamentado que haya hecho "partidismo" con este tema.

Rodríguez ha recalcado que la norma de la PAH cambia siete leyes básicas del Estado y ha pedido al diputado de Podemos "un poco de respeto" a las Cortes Generales y a quienes tienen la competencia en la materia. "Seamos serios", ha demandado.

Cs y Juan Ramón Carrancio han insistido en que algunos aspectos de la ley van en contra de la Constitución y del ordenamiento jurídico.

Rubén Gómez, de Cs, ha advertido de que este texto es contrario a la legislación nacional y excede las competencias del Parlamento cántabro. Y Carrancio, por su parte, lo ha calificado como "un sinsentido" que no respeta la propiedad privada.