Plan Director de Cultura recibe el respaldo del consejo municipal del sector

Santander, 26 mar (EFE).- El Plan Director de Cultura, que plantea 17 medidas para fortalecer este sector en la ciudad y fija las líneas de actuación hasta el año 2023, ha recibido hoy el respaldo del Consejo Municipal de Cultura, que ha aprobado el documento con 29 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha presidido la reunión en la que se ha votado el documento que, según dice, ha obtenido un "amplio apoyo" de los agentes culturales.

De hecho, solo dos de las 25 asociaciones y entidades culturales representadas en el Consejo han votado en contra y una se ha abstenido, mientras que el resto de abstenciones y votos contrarios corresponden a representantes políticos que, en opinión de Igual, demuestran de esta manera que "no han escuchado" al sector.

Igual ha afeado la actitud de algunos representantes de la oposición municipal que en dos años no han acudido a ninguna de las mesas de trabajo y "ahora dan la espalda al sector y adoptan una estrategia de obstrucción y bloqueo para que no se haga nada".

A su juicio, la petición "extemporánea" de estos grupos, que reclaman ahora "tiempo muerto para realizar las propuestas que no han querido hacer primero, no es más que una táctica para que no se pueda avanzar, para seguir poniendo trabas y para retrasar la implantación de las medidas demandadas y acordadas por el propio sector".

Igual ha subrayado la "firme voluntad" del equipo de gobierno de sacar adelante este plan y seguir trabajando codo con codo con el sector para hacer realidad cada una de las medidas y actuaciones comprometidas en el documento.

En este sentido, ha recordado que el plan contiene 17 medidas para su implantación a lo largo de sus cinco años de vigencia (2018-2023) con el fin de mejorar la cultura de la ciudad.

Es, en palabras de la alcaldesa, "un plan, no del equipo de gobierno sino de todo el sector cultural", en el que el papel de los representantes municipales ha sido el de "orquestar el documento" y reflejar en él las distintas aportaciones recibidas.

Según ha indicado, se trata de un documento que no busca fuegos de artificio, sino un proyecto serio, riguroso y sostenible" en el que "no hay medidas estrella, sino un conjunto de acciones que, unidas las unas a las otras, mejorarán sustancialmente la cultura de la ciudad en los próximos años, afianzando así el gran salto que Santander ha dado a nivel cultural en la última década".

En la reunión del Consejo Municipal de Cultura, el Plan Director ha contado con el apoyo de los representantes de la Fundación Botín, Fundación Caja Cantabria, Festival Internacional de Santander, Ateneo de Santander, Universidad de Cantabria, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Centro de Estudios Montañeses y Agrupación Musical Albéniz.

Asimismo, han dado su voto favorable la Agrupación Cultural Plaza Porticada, Agrupación Musical Jueves de Boleros, Asociación Cultural Cántabra Audiovisual, Asociación Cantabria@Europa, Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Cantabria, la Asociación Cultural Calle del Sol y la Federación de Teatro Amateur de Cantabria.

También han apoyado el plan los vocales individuales del Consejo: el director de la Filmoteca de Cantabria, Enrique Bolado; la historiadora de arte y comisaria Marta Mantecón; el poeta Juan Antonio González Fuentes, y el editor Jesús Herrán Ceballos; así como el concejal no adscrito David González; el representante de la Fundación Santander Creativa; y los siete ediles del grupo municipal popular -incluida la alcaldesa- que forman parte del Consejo.

En la votación se han abstenido la concejala no adscrita Cora Vielva, el representante de la Fundación Bruno Alonso y la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Ranea.

Por su parte, han votado en contra del documento los concejales socialistas Pedro Casares y Javier Antolín; los regionalistas Amparo Coterillo y Vicente Nieto; la portavoz del grupo municipal Ganemos-Santander Sí Puede, Tatiana Yáñez-Barnuevo; el de IU, Miguel Saro; el concejal no adscrito Antonio Mantecón; y los representantes de la Asociación Cántabra de Productores de Artes Escénicas (ACEPAE) y de la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (PECCA).

Los grupos políticos -además de la PECCA- son los únicos que han expuesto sus motivos para votar en contra, basándose todos ellos en la metodología de elaboración del plan, según informa el Consistorio en nota de prensa .

Una vez aprobado el Plan Director, el próximo paso será la constitución de la comisión de seguimiento, que se encargará de supervisar su ejecución.

El plazo para solicitar su participación en la comisión de seguimiento estará abierto hasta el próximo 13 de abril, tras lo cual, se convocará la primera reunión con el fin de establecer las primeras medidas del plan que se pondrán en marcha, de forma que se empiecen a implementar lo antes posible.