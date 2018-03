FAPA advierte de que considerar el Jueves Santo no lectivo podría ser ilegal

Santander, 28 mar (EFE).- FAPA se ha quejado hoy de la nueva reducción de la jornada escolar en la víspera de las "minivacaciones" de Semana Santa y ha advertido de que la consideración del Jueves Santo como no lectivo podría ser "una ilegalidad", por lo que ha pedido a la Consejería que lo aclare.

Para la federación de asociaciones de padres y madres la publicación del calendario escolar en estos dos últimos cursos ha sido un "despropósito" que "no hace más que crear incertidumbre entre familias y docentes".

FAPA recuerda en un comunicado que en el calendario escolar, que se publicó en junio, se presuponía que el Jueves Santo iba a ser festivo por lo que no se le dio la consideración de no lectivo, pero al final no fue declarado fiesta ni en España ni en Cantabria.

A pesar de que, en su opinión, automáticamente se tendría que haber contado como un día lectivo más, los centros informaron a las familias de que el Jueves Santo no iba a haber clase.

FAPA trasladó esta cuestión a Educación, que le explicó, según señala, que la consideración de no lectivo era correcta "sin aportar documentos que lo avalen", por lo que ha solicitado un informe a los servicios jurídicos de la Consejería.

Según los representantes de las familias, que se haya podido producir una ilegalidad al aplicar como no lectivo un día que "parece que no estaba declarado tal" es "un hecho grave".

Cree que una muestra de esa posibilidad es que, después de la publicación de dos correcciones del calendario en el Boletín Oficial de Cantabria, el Jueves Santo siga marcado como festivo en la web de la Consejería.

FAPA ha pedido una entrevista a su titular, Francisco Fernández Mañanes, para hablar sobre este asunto y tratar de llegar el año que viene "a un calendario que ponga de acuerdo a todas las partes de la comunidad educativa".

Las familias rechazan también la nueva reducción en la jornada escolar de este miércoles y vuelven a reclamar que estas jornadas reducidas, tanto las de las vísperas de Navidad y Semana Santa como las de junio y septiembre, desaparezcan.

En su opinión suponen una aplicación irregular de la orden de la Consejería, que "ha hecho oídos sordos" cuando le ha trasladado este cuestión.

FAPA no entiende "bajo que justificación" se suspenden comedores y actividades extraescolares, cuando la mayoría además están organizadas por las AMPA y no por los centros.