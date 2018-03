Igual no ve justo que no se use el aparcamiento del Palacio que "está vacío"

Santander, 28 mar (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha opinado hoy que "no es lo justo" que los santanderinos no puedan usar el aparcamiento del Palacio de Festivales a pesar de que "esté vacío como está".

Igual se ha manifestado así a preguntas de los periodistas, en la presentación de unas obras, sobre la moción que presentará mañana, jueves, el grupo popular en el pleno municipal para pedir al Gobierno de Cantabria que reabra al uso público ese aparcamiento y elimine las restricciones adoptadas por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.

La alcaldesa ha reconocido que el Ayuntamiento no se ha puesto en contacto con el Ejecutivo regional para trasladarle esa demanda, dado que, según ha añadido, el Gobierno cántabro "tampoco" se puso en contacto con el Consistorio santanderino para informarle de su decisión de instalar una barrera en el acceso, con lo que ha criticado que lo "privatizó".

Y ha señalado que lo que va a pedir el PP mañana en el pleno es el apoyo del resto de grupos municipales para que ese aparcamiento, que ha recordado que se venía usando como disuasorio en una zona con muchos recursos turísticos, esté a disposición de los santanderinos "como siempre lo ha estado".

"Pero que vaya un santanderino que lo vea totalmente vacío y que a él no le dejen entrar para que no entre nadie, nos parece que no es lo justo y así lo vamos a decir en el pleno de mañana", ha resumido Igual.