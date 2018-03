Cs reivindica que presupuesto incidirá "positivamente" en miles de cántabros

Santander, 28 mar (EFE).- El portavoz regional de Ciudadanos (Cs), Félix Álvarez, ha reivindicado hoy las medidas introducidas por su formación política en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, para darles su apoyo, y que ha subrayado que incidirán "positivamente" en miles de cántabros.

Álvarez ha desgranado en rueda de prensa esas medidas que incluyen bajada de impuestos, subida de las pensiones mínimas, complementos salariales para los jóvenes y aumentos de las partidas para sanidad, educación, servicios sociales, infraestructuras, becas o lucha contra la corrupción, entre otras.

Por ello, el también diputado nacional de Ciudadanos ha apelado a la "responsabilidad" del PSOE para facilitar su aprobación y ha pedido a los socialistas que "si no quieren sumar, que por lo menos no resten y no molesten".

Y ha hecho referencia expresa a unas manifestaciones del secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, de que los presupuestos generales recortan en sanidad, educación y servicios sociales, para replicar que incluyen 4.300 millones de euros adicionales para esas materias.

"Hay políticos que no saben sumar", ha criticado Félix Álvarez, quien no contaba hoy con datos sobre las inversiones que contemplan los presupuestos en infraestructuras en Cantabria y que ha trasladado la satisfacción de su partido porque "parece ser" que aparece una partida de 22 millones de euros para el Hospital Valdecilla, lo que espera que "ojalá se confirme".

El diputado de Ciudadanos por Cantabria ha recalcado la "capacidad de negociación" de su partido para apoyar este proyecto de presupuestos, que, aunque no son los de su formación política, según ha asegurado estimulan el crecimiento, avanzan en la modernización "sin poner en riesgo ni los objetivos de déficit, ni las cuentas del Estado".

Y ha subrayado que "ya es hora" de que a la clase media trabajadora, a las personas más vulnerables y a los pensionistas se les "devuelva con hechos los sacrificios que han realizado durante la crisis", para lo que ha incidido en que habrá "más de 8.000 millones de euros para políticas naranjas".

"Estos presupuestos generales del Estado van a tener una incidencia en miles de cántabros que se verán positivamente afectados gracias a estas medidas que hemos conseguido introducir", ha resumido Álvarez.

Entre esas medidas se encuentran la rebaja del IRPF, con exención para los salarios de hasta 14.000 euros al año, con lo que los beneficiados tendrán entre hasta 60 euros más al mes, que pueden suponer 760 euros anuales, es decir, "casi una paga más al año", ha valorado.

También ha señalado que el proyecto de presupuestos recoge una exención para las pensiones de hasta 16.000 euros al año, lo que supone una rebaja de unos 300 euros, al tiempo que contempla una subida del 3 por ciento para las pensiones mínimas, es decir, el doble del IPC, ha añadido.

Álvarez ha resaltado, además, la inclusión de un complemento salarial para menores de 30 años, la rebaja del IVA para el cine, las deducciones fiscales a familias numerosas o el aumento en un 80 de partidas para investigación, para la lucha contra la violencia de género o para los autónomos, entre otra lista de medidas.