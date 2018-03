Pleno rechaza paralizar diques y equipo gobierno dice ciudadanos los apoyan

Santander, 29 mar (EFE).- El Ayuntamiento de Santander ha rechazado hoy una moción del PRC que reclamaba la paralización de las obras de los diques de la Magdalena con la suma de los votos del concejal no adscrito David González y del equipo de gobierno, que ha defendido que el proyecto tiene el respaldo de los ciudadanos.

Así lo ha afirmado el concejal de Medio Ambiente, Ignacio Quirós, durante el debate en el pleno de esta iniciativa, que ha recibido el voto favorable del resto de los concejales de la Corporación excepto de la edil no adscrita Coral Vielva, que no ha asistido a la sesión.

Quirós ha subrayado que el proyecto para estabilizar las playas de Peligros, la Magdalena y Bikinis tiene el aval de los expertos, ha seguido todo los procedimientos legales y cuenta con el apoyo de los ciudadanos, que votaron mayoritariamente a favor de la solución que está ejecutando el Ministerio de Medio Ambiente en la encuesta que se hizo en 2008, dentro de un proceso de participación que incluyó conferencias y una exposición en la Plaza Porticada, ha argumentado.

Además ha destacado que la Universidad de Cantabria hizo un estudio en el que analizó diez alternativas, "y todas son con diques y escolleras".

"Y no hay otra solución", ha zanjado el concejal de Medio Ambiente, antes de calificar de "grotesco" que organizaciones como Arca o Ecologistas en Acción "no hicieran el más mínimo comentario" ni en el periodo de consultas ni en el proceso de información pública previos a la aprobación del proyecto de las escolleras.

David González, que ha sumado su voto a los del PP, ha dicho que no se esperaba que el PRC pudiese abanderar una propuesta como esta, después de que una consejería regionalista denunciase el proyecto para después retirar la denuncia.

Tras señalar que el PRC es responsable de proyectos como los de los puertos deportivos de Laredo y San Vicente, ha afirmado que a esta formación no le preocupan los espigones sino "el permanente acoso y boicot al equipo de gobierno".

El grupo regionalista, impulsor de la iniciativa, ha tachado de "esperpento" el proceso de participación al que ha aludido Quirós y ha planteado al equipo de gobierno si cree que "aquellas preguntas sesgadas" que se hicieron a los ciudadanos en la encuesta de hace diez años justifican que se cometa un "atentado paisajístico" en uno de los enclaves "más privilegiados" de la ciudad.

El portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, ha pedido a la alcaldesa, Gema Igual, no ya que escuche a los ciudadanos, sino que "mire y vea el daño que está causando", ha dicho, en ese enclave.

"Usted tendrá que decidir si, bajo su mandato, se rompe una de las señas de identidad de la ciudad", ha retado a la alcaldesa, quien no ha intervenido en el debate.

Fuentes-Pila ha recordado que el Gobierno de Cantabria retiró el recurso cuando Medio Ambiente presentó un estudio del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) que garantizaba que las obras no iban a afectar al Lugar de Interés Comunitario (LIC) de las dunas del puntal, cuya ausencia en el proceso de información ambiental motivó precisamente la denuncia.

Y ha criticado que después de que su propio servicio de urbanismo alegara que el impacto del paisaje no se había valorado lo suficiente, dando prioridad al coste, el Ayuntamiento diera por buena la respuesta del ministerio: que las escolleras se iban a hacer de roca en lugar de hormigón y con menos pendiente.

Para el portavoz socialista, Pedro Casares, sí hay otras soluciones para el problema de la perdida de arena de las playas, pero el equipo de gobierno "las obvia"

"Esta obra se está haciendo porque la alcaldesa quiere que se haga, en estas condiciones y con estos impactos", ha dicho Casares, quien, tras poner en cuestión la encuesta y sus preguntas, ha animado al equipo de gobierno a hacer otra encuesta ahora. "Señora alcaldesa, ¿tan difícil es escuchar a los ciudadanos?, ¿ha ido a la playa y le gusta?, ha insistido.

Casares ha calificado de falso el proceso de participación ciudadana y ha subrayado que además de por su impacto visual, estas obras provocan "un fuerte rechazo social" porque "están rompiendo la armonía" del entorno de la bahía de Santander.

El concejal no adscrito Antonio Mantecón ha hecho autocrítica y ha pedido disculpas porque los grupos de la oposición no hayan estado, a su juicio, "a la altura de la circunstancias", al no tratar de detener "este desastre" cuando estaban a tiempo, y que haya tenido que ser la sociedad civil la que ha dado la alerta "sobre el terrible atentado que se está produciendo" en las playas.

Mantecón ha destacado además que en el proceso de participación fueron ignoradas las alegaciones de los organismos que pusieron "pegas" al proyecto y ha insistido en que no se está "a destiempo" de detener las obras y escuchar a la ciudadanía.

También el edil de IU ha subrayado que las alegaciones al proyecto fueron resueltas diciendo que no había afectación y ha apuntado que la fase de participación pública fue insuficiente y no sirve para justificar que los diques tienen el apoyo de los vecinos.

Además ha señalado que ese proceso se hizo diez años antes de que se publicase el proyecto, con lo que los ciudadanos no podían tener "un conocimiento cabal" de lo que se pretendía hacer en las playas.

A juicio de Tatiana Yáñez, de Ganemos Santander Sí Puede, había varias opciones parta actuar en la Magdalena y se ha optado "por la más perjudicial, dañina y mastodóntica".

Cree que el proyecto es fruto de "un capricho" del exalcalde y ahora ministro Íñigo de la Serna y que en la consulta a los ciudadanos lo que se les planteó fue "elegir entre susto o muerte", o los espigones o la desaparición de las playas. "Ahora están indignados y tienen el cinismo de decirles haber elegido muerte", ha remachado.