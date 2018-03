Zuloaga ve "electoralista" el acuerdo PP y Cs para subir las pensiones en PGE

Santander, 29 mar (EFE).- El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, opina que el acuerdo entre el PP y Ciudadanos para intentar sacar adelante el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado con una subida de las pensiones "tiene tintes claramente electoralistas que no benefician a los cántabros".

Zuloaga ha considerado, además, "claramente insuficiente" esa propuesta de subida de las pensiones y ha criticado, por ello, la defensa que hoy ha hecho de ese incremento la diputada nacional del PP por Cantabria Ana Madrazo.

"Lo que demuestra el PP asegurando una subida de hasta el 3 % para las pensiones mínimas y el 2 % para las de viudedad para el año 2018, es que dinero hay pero existe una mala gestión y una completa falta de voluntad política por parte del Ejecutivo", ha afirmado Zuloaga, quien cree que el incremento de las pensiones se debería aplicar "de forma permanente y en ningún caso de manera puntual".

Por ello, el líder de los socialistas cántabros ha considerado "un remedio para engañar a la ciudadanía" la propuesta de subir las pensiones, porque ha señalado que los ciudadanos se encontrarán en 2019 en la misma situación que ahora.

"Lo que tiene que hacer Mariano Rajoy es revalorizar las pensiones todos los años y no aprobar una subida solo este año para parchear temporalmente esta grave situación que padecen nuestros jubilados", ha añadido.

Ha opinado que las soluciones "no pueden salir del tándem PP y Ciudadanos", si no que "han de llevarse al Pacto de Toledo para aprobar cambios estructurales y no puntuales".

Pablo Zuloaga ve "incomprensible" que Ana Madrazo afirme que la propuesta de presupuestos beneficia la recuperación económica de los pensionistas y los ciudadanos con rentas más bajas, porque el líder socialista cree que el proyecto de Ley es "desigual, reduce el gasto social y no contribuye a aumentar la productividad de la economía".

El secretario general del PSOE ha asegurado que su partido va a seguir apoyando a los pensionistas en sus reivindicaciones y, por ello, ha adelantado que asistirá a la manifestación que han convocado el 15 de abril en Santander los sindicatos UGT y CCOO en defensa del sistema público de pensiones.