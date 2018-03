Plataforma Transporte pide poner bolsa de basura en ventanas por problema TUS

Santander, 30 mar (EFE).- La Plataforma Transporte Santander ha reiterado su disposición al diálogo pero insiste en reclamar la vuelta al sistema anterior del TUS y, para dar visibilidad a sus demandas, invita a los vecinos a que coloquen en sus ventanas bolsas azules de basura con papeles dentro, como símbolo de algo "que no funciona".

Esta plataforma insiste en que se vuelva al anterior sistema del TUS y está trabajando para impulsar acciones que "den visibilidad" al problema que, según denuncia, se ha generado con el nuevo modelo.

Entre esas acciones para "dar visibilidad" a la situación que se vive por el nuevo modelo de transporte urbano, la plataforma, que engloba entre otros colectivos a diversas asociaciones de vecinos, sobre todo del extrarradio de la ciudad, invita a los vecinos de Santander a expresar su "descontento" colocando una bolsa de basura azul llena de papeles en sus ventanas, "como una metáfora de algo que no funciona".

También anuncia que impulsará una mesa redonda para abordar el funcionamiento del TUS, a la que se invitará a los grupos políticos del Ayuntamiento.

Y añade que en el futuro no se descarta realizar nuevas movilizaciones, "si persiste la actitud del Ayuntamiento de mantener algo que ellos mismos reconocen que no funciona" y en lo que "se siguen realizando cambios que no hacen más que contribuir a tener un sistema irreconocible, insufrible y caótico".

La plataforma se reafirma en su "compromiso de diálogo, intentando encontrar la mejor solución para las demandas de los vecinos".

Según anuncia, en los próximos días se iniciarán nuevas actividades "de difusión, análisis y visibilidad".

La plataforma alude en un comunicado a la reunión del miércoles con la alcaldesa, Gema Igual, junto a otros miembros de su equipo de gobierno.

El colectivo señala que ese encuentro fue "correcto", pero se siente "defraudado" por "la valoración ofrecida desde el Ayuntamiento en el comunicado posterior a la reunión", porque recriminó a sus representantes "su cerrazón".

La plataforma también lamenta que en el pleno de ayer "se haya perdido una nueva oportunidad de encontrar una solución" y subraya que toda la oposición del Ayuntamiento de Santander "entendía las demandas de todos los colectivos" que la conforman.

Además, destaca que no convoca movilizaciones estos días de Semana Santa porque no quiere perjudicar a los vecinos y a los negocios del centro.