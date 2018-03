Santander, 31 mar (EFE).- El festival de cine de montaña y aventura "Mendi Tour" regresa a Camargo con cinco documentales, que se van a proyectar en La Vidriera los días 17 y 18 de abril en sesiones a partir de las 20.00 horas, en ambos casos, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Camargo, Gonzalo Rodeño, ha dado a conocer los nombres de los filmes que van a poder verse este año en Camargo y ha destacado que el municipio "vuelve a apostar por esta cita imprescindible para todos los amantes de la naturaleza y de los deportes de aventura".

"Vamos a poder disfrutar con las mejores películas premiadas del prestigioso Bilbao Mendi Film Festival (BMFF) que se celebró el pasado mes de diciembre en la capital de la provincia vecina, y que logró congregar a más de 10.300 espectadores", ha subrayado el concejal.

Rodeño ha animado a los camargueses y a los vecinos de otras localidades a asistir a estas proyecciones, en las que se van a poder ver los filmes más destacados de ese festival, uno de los más importantes del mundo en su género, con piezas como la aclamada "Mountain" o "Dirtbag: The Legend Of Fred Beckey", máxima vencedora del certamen.

El concejal ha señalado que los documentales "permitirán descubrir las hazañas heroicas realizadas por personas que en su mayoría son anónimas para el gran público", así como los desafíos del ser humano ante la naturaleza y ante sí mismo.

Además, Rodeño ha indicado que las proyecciones mostrarán valores importantes, como el espíritu de superación, y la necesidad de protección y cuidado del entorno y del planeta.

El festival arrancará el día 17 a las 20.00 horas con el filme australiano "Where the Wild Things Play", de la realizadora Krystle Wright, y continuará con el documental estadounidense dirigido por Dave O'Leske "Dirtbag: The Legend of Fred Beckey", Gran Premio BMFF 2017 y Premio del Público BMFF 2017.

En cuanto a la sesión del día 18 de abril, la proyección comenzará a las 20.00 horas con el film español "Aurrera" dirigido por Mikel Peña, que tiene como protagonista a Irene, una mujer de 69 años que lleva más de cuarenta corriendo.

Posteriormente, se podrá ver el documental británico "The Frozen Road", premiado con el galardón al Mejor Director BMFF 2017 a Ben Page.

Finalmente, el festival de este 2018 concluirá con el documental australiano dirigido por Jennifer Peedom "Mountain", que fue reconocido con una Mención Especial del Jurado BMFF 2017, en el que se explora la turbulenta y triunfante historia de la fascinación eterna del ser humano por escalar montañas.