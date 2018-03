Podemos quiere que Estado revoque autorizaciones para tráfico de armamento

Santander, 31 mar (EFE).- Podemos ha presentado una moción para que el Parlamento inste al Gobierno nacional a que revoque las autorizaciones para el tráfico de material bélico a países donde se violan los derechos humanos.

Según explica Podemos en una nota de prensa, la moción se debatirá este lunes en el Parlamento, tras la interpelación de la formación morada del último pleno, en la que el diputado José Ramón Blanco preguntó al Ejecutivo cántabro sobre el atraque del barco saudí Bahri Hofuf en el Puerto de Santander.

El diputado de Podemos dijo en la sesión plenaria que ese barco ha estado cargando en el Puerto bilbaíno "armas y explosivos que casi con toda probabilidad" tenían como destino la guerra de Yemen y señaló que se desvió a Santander.

Blanco hizo suya la petición de organizaciones y grupos como Pasaje Seguro, que demandan a las autoridades competentes que tomen medidas para que ni este barco "ni otros por el estilo" vuelvan a atracar en Santander.

El diputado ya manifestó en el pleno "el rechazo del pueblo cántabro a cualquier intervención militar", un descontento, que según señala, "sigue estando presente como evidencian las más de 18.000 firmas que ha recogido en unos días el colectivo Pasaje Seguro, que denunció la presencia de este barco en el Puerto de Santander.

"No queremos que ningún barco de estas características atraque no sólo en Santander sino tampoco en ningún puerto español, porque son emisarios de guerra, cuyas armas están generando miles de refugiados en todo el mundo. No queremos ser cómplices", destaca Blanco.