Concierto primavera y 'Libros al compás' abren abril en el Conservatorio

Santander, 2 abr (EFE).- Una nueva cita del ciclo de recitales 'Libros al compás' y el concierto solidario de primavera, programado para este miércoles, día 4, abren el programa de actividades del Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta para este mes de abril.

Audiciones de alumnos, sendos intercambios con centros de Móstoles y León, un curso de piano, la participación en el Encuentro de Música de Cámara de Cantabria y en las actividades del Día Internacional del Jazz forman parte también de este programa con el que el centro complementa la actividad académica y abre sus aulas a los santanderinos.

El programa de este mes arranca este martes, a las 19.30 horas, con un nuevo recital del ciclo 'Libros al compás' a cargo de alumnos del centro que tendrá como escenario la Biblioteca Municipal.

Y el miércoles será el concierto solidario de primavera, que esta vez destinará los fondos recaudados a la asociación Amara Cantabria, de padres de niños con cáncer y se escuchará en el Centro de Acción Social y Cultural (CASYC), a las 19.00 horas.

En total, más de 200 alumnos en diferentes agrupaciones intervendrán en el recital, que constará de dos partes con un programa que va desde composiciones de Bach o Beethoven, a temas como 'New York, New York', la música de la Pantera Rosa o un tributo a Amy Winehouse.

Así, en la primera parte se escucharán las obras 'Why we sing', de G. Gilpin; 'Trois Equale', de L.V. Beethoven; 'Pink Panter', de F. Mancini; 'Everybody', de B. Brothers; 'Jazz Suite', de C. Saint-Saëns; y 'New York, New York', de J. Kander (con arreglos de J. Novak).

En cuanto a la segunda parte del recital, incluye el 'Concierto nº 5 en fa menor para piano BWV 1056', de J.S. Bach; 'The Lamb', de J. Tavener; 'Passa caille (musica notturna delle strade di Madrid)', de L. Boccherini; 'A tribute to Amy Winehouse', con arreglos de P.K. Schaars; y 'V Sinfonía y Mambo nº 5', de Beethoven-P. Prado (con arreglos de R. Vizcaíno Cambra).

Amara Cantabria, destinataria del concierto solidario de este año, es una asociación creada en el año 2016 por un grupo de padres para intentar mejorar la situación de los niños con cáncer y sus familias, buscando la plena normalización en todas las facetas de su vida diaria y trabajando para que la atención sanitaria, social y educativa llegue a todos en igualdad de condiciones.

A lo largo de este mes de abril alumnos y profesores del Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta protagonizarán también diferentes audiciones, recitales y actividades.

Además, participarán en sendos intercambios, uno con el Conservatorio de Móstoles, el 7 de abril en la localidad madrileña, y otro con el de León, el día 14 en Santander.

Asimismo, alumnos del centro asistirán este viernes, día 6, en el Conservatorio de Torrelavega, al Encuentro de Música de Cámara de Cantabria, y los días 21 y 22 de abril el Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta acogerá un curso de piano con el profesor Miguel Ángel Ortega Chavaldas, del Conservatorio Superior de Zaragoza.

Por lo que respecta a las audiciones, serán de los alumnos de piano (viernes 6 de abril), viento y percusión (miércoles 11), clarinete (jueves 19), cuerda (viernes 20), flauta (jueves 26) y piano (viernes 27), todas ellas a las 19.00 horas en el Auditorio del Conservatorio.