El Parlamento rechaza pedir que se cree una nueva categoría para los bomberos

Santander, 2 abr (EFE).- El pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado hoy una moción del PP para instar al Gobierno regional a aprobar una normativa que posibilite crear una nueva categoría profesional para elevar la de los bomberos, que ha contado con el voto en contra de socialistas y regionalistas y el apoyo de Podemos.

La sesión ha sido seguida por un grupo de bomberos de Santander, que ha accedido a la Cámara regional después de permanecer concentrados con algunos compañeros más a las puertas del edificio para reclamar su reclasificación profesional.

En el pleno, el PP ha rechazado una moción de los regionalistas para instar al Gobierno a que, en el ámbito de sus competencias, elabore y apruebe la norma autonómica de regulación, coordinación y estructura de los servicios de extinción de incendios, en directa colaboración y coordinación con los servicios implicados.

En su iniciativa, los populares pedían instar al Gobierno a aprobar una normativa de regulación, coordinación y estructura de los servicios de extinción de incendios que, de acuerdo con los municipios de Cantabria que disponen de ellos y respetando la autonomía local, posibilite la creación de una nueva categoría profesional de grupo C1 dando posibilidades para su reclasificación.

El argumento de PRC y PSOE para no apoyar la iniciativa de los populares ha sido que en el caso de los servicios de bomberos municipales son los ayuntamientos los que tienen las competencias para modificar las categorías profesionales.

En este sentido, la regionalista Rosa Valdés ha acusado a los populares de "manipular" y de pretender "parapetarse" detrás del Parlamento regional para "salvarle la cara" a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, para una reclasificación para la que "solo hace falta voluntad política", ha concluido.

Sin embargo, la popular Isabel Urrutia ha replicado que si el Ayuntamiento de Santander hubiera tenido la "más mínima posibilidad" de hacerlo no hubiera recurrido a un Gobierno "que le dice no a todo".

Y ha exigido al Ejecutivo que se "ponga a trabajar" y que "deje de dar largas" tras su compromiso hace dos años con los sindicatos de los bomberos. "Dos años engañando, dos años demorando, pero ya no engañan a nadie", ha sentenciado Urrutia.

El socialista Guillermo del Corral ha reprochado al PP su "ejercicio de cinismo" con esta iniciativa después de "machacar" en la anterior legislatura al servicio de emergencias 112 con un intento de "revolver" y "confundir" al sector con la creación "innecesaria" de una nueva categoría, ha sostenido.

Y el diputado Juan Ramón Carrancio, que se ha abstenido, ha subrayado que el Ayuntamiento de Santander no crea esa nueva categoría para elevar la de los bomberos que están al nivel de un peón "porque no quiere", porque, según ha añadido, "tiene vía libre" para hacerlo al no haber normativa regional.

El diputado de Podemos, Alberto Bolado, ha defendido que el Gobierno de Cantabria "no puede mirar para otro lado" para garantizar unos servicios de emergencias de calidad y ha llamado a reconocer las "justas" demandas laborales de los bomberos, para justificar el apoyo de su grupo a la iniciativa popular.

Por el contrario, el pleno del Parlamento sí que ha aprobado una moción de Podemos para que el Gobierno regional inste al Ejecutivo central a que deniegue las autorizaciones para el tráfico de armas con destino a países donde no se respeten los derechos humanos o que vayan a ser utilizadas en terceros países.

Podemos ha presentado esta iniciativa tras una interpelación en el pleno de la pasada semana sobre las medias que se van a llevar a cabo desde el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Santander para que el barco saudí Bahri Hofuf no vuelva a atracar en sus instalaciones.

La moción ha contado con el apoyo de regionalistas, socialistas y del diputado Juan Ramón Carrancio, mientras que el PP y el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, se han abstenido.

La portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha denunciado que este barco cargó armas para Arabia Saudí, un país que ha recordado que utiliza armamento en el conflicto de Yemen, donde ha asegurado que ataca a la población civil.

"Cuando la demagogia alcanza temas de esta gravedad se convierte en pornografía", ha replicado el popular Eduardo Van den Eynde, quien ha criticado que se haya presentado esta iniciativa en Cantabria, mientras que Podemos y el PSOE aprueban otra en Cádiz a favor de que los astilleros de esa provincia fabriquen buques de guerra para Arabia Saudí. "Esto es demagogia barata", ha sentenciado.

En la sesión plenaria de hoy, además, se ha rechazado otra moción de Ciudadanos para instar al Gobierno de Cantabria a poner en marcha una estrategia turística en el parque nacional de los Picos de Europa, con medidas como un plan de apoyo a empresas o de formación para trabajadores, así como una mejoras en las telecomunicaciones.