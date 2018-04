Pronillo acoge un espectáculo sobre la violencia de género en la adolescencia

Santander, 2 abr (EFE).- La compañía cántabra Tres Patas Producciones estrenará el 14 de abril en Enclave Pronillo, sede de la Fundación Santander Creativa (FSC), el espectáculo "El último barrio", una reflexión sobre las causas de la violencia de género en la adolescencia.

Según ha informado en nota de prensa la FSC, habrá dos pases, a las 19.00 y a las 21.00 horas, del montaje, que narra el reencuentro de dos amigos, 15 años después de un suceso dramático que cambió sus vidas para siempre y que no debió haber ocurrido.

"La violencia machista no es sólo cosa de adultos y sigue siendo un problema de primer orden en España, pero la percepción de su gravedad no acompaña, al menos no entre los jóvenes", señala la responsable del espectáculo, Maije Guerrero, quien señala que se trata de una temática, desgraciadamente, actual.

Se pregunta además el porqué de "tantos crímenes machistas a manos de jóvenes aparentemente normales" y qué es lo que "mueve a adolescentes a cometer actos atroces contra chicas de su entorno".

Guerrero achaca la aparición de estas actitudes en personas tan jóvenes a la "falta de límites en una sociedad cada vez más violenta, a una educación precaria en valores y al legado de adultos maltratadores".

Sin embargo, ha asegurado que la representación "huye del sensacionalismo y la violencia explícita". "Con esta obra tratamos de profundizar en la mente y la realidad de los adolescentes para entender qué ocurre en nuestros barrios", explica la directora y autora del texto.

En esta obra intervienen los actores Igor González, de la Escuela de Teatro del Palacio de Festivales, Rocío Riego, de Aldaba Teatro y de Bambalín Teatro, e Igor Sánchez, que se formó en la fundación Caja Cantabria y en la Escuela de Teatro Miriñaque.

Las entradas, con un precio de 12 euros, se pueden reservar a través del blog de Tres Patas Producciones.