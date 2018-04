Alcaldesa asegura que la contratación de empresa marido cumple con legalidad

Santander, 3 abr (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, asegura que la contratación de la empresa de la familia de su marido en las obras de los diques de La Magdalena cumple con la legalidad, y no existe "en ningún caso incompatibilidad" con que su esposo desarrolle ese trabajo y su cargo de regidora municipal.

Igual ha explicado que la Ley de Contratos señala en su artículo 60 que solo existe prohibición para contratar en relación a cónyuges "cuando se produzcan conflictos de intereses con el titular del órgano de contratación" y, en el caso de la obra de los diques, el titular es el Gobierno central y no el Ayuntamiento de Santander.

La alcaldesa ha respondido así al comunicado remitido por el concejal no adscrito Antonio Mantecón sobre la contratación de la la empresa de la familia de su marido en la obra de los diques de La Magdalena.

Gema Igual ha recordado que la empresa familiar de su esposo, dedicada a servicios de transporte de árido y acopio de obra, ha trabajado con diversas administraciones públicas, entre ellas ayuntamientos, pero "nunca para el Ayuntamiento de Santander".

La regidora ha insistido en que la obra de los diques de La Magdalena no es una actuación del Consistorio si no del Ministerio de Medio Ambiente, que ejecuta Tragsa, y por ello ha reiterado que el trabajo que lleva a cabo la empresa familiar de su marido "no incurre para nada en ningún caso de incompatibilidad o prohibición para contratar".