PP considera que PGE "devuelven alegría" perdida en "duros años" de la crisis

Santander, 4 abr (EFE).- Los diputados nacionales del PP Ana Madrazo y Diego Movellán han subrayado que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) demuestra un "incontestable" compromiso con Cantabria y contempla un volumen de inversiones que "devuelve la alegría" perdida en los "duros años de la crisis".

Así lo han destacado en una rueda de prensa en la que también han cuestionado las declaraciones realizadas por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para quien el proyecto del PGE "no cumple las expectativas" creadas en la comunidad autónoma, a quien le han reprochado que esté "instalado en la estrategia de la polémica y el enfrentamiento con el Gobierno de la Nación".

Según ha hecho hincapié Movellán, con estos PGE el Gobierno de Mariano Rajoy "vuelve a tirar del carro de la comunidad autónoma"; y ha valorado que Cantabria sea la segunda comunidad autónoma en la que más sube la inversión (+36 %), con un incremento de 72 millones, hasta los 272.

Asimismo, ha valorado que Cantabria sea la comunidad autónoma en la que más crecen las inversiones del Ministerio de Fomento, que alcanzarán los 235,6 millones de euros.

Movellán ha considerado estos PGE son "claramente sociales e inversores", apuntando que siete de cada diez euros se destinarán a gasto social. Además, ha valorado el "incremento notable" de los recursos que se destinarán a los pensionistas "que cobran menos".

En este sentido, ha preciado que 70.000 pensionistas cántabros se verán beneficiados por los PGE, al igual que 20.000 cántabros que tendrán rebajas en el IRPF. Movellán también se ha referido a la "apuesta clara" por los jóvenes a través de medidas como el "incremento notable" en las becas o las rebajas en las tasas universitarias.

Entre las inversiones previstas por Fomento, Movellán ha destacado que se incremente en un 25 % las destinadas a infraestructuras y carreteras (113 millones) y en un 56 por ciento las previstas en sector ferroviario (78 millones).

Y ha puesto en valor que "se recuperan" los 22 millones de euros para financiar la finalización de las obras del Hospital Valdecilla, con lo que, en su opinión, el Gobierno de Rajoy da una "segunda oportunidad" a Cantabria.

Movellán también ha señalado que espera que los diputados nacionales de Cantabria tengan "altura de miras" y voten a favor de los PGE anteponiendo el interés de los cántabros al "no a Rajoy".

Por su parte, Ana Madrazo ha opinado que el presidente de Cantabria está demostrando "que no se ha leído los presupuestos" ya que, a su juicio, no concuerdan sus críticas con las partidas destinadas a la comunidad autónoma, que lidera el ratio de inversión per capita.

"La realidad es que a Revilla le molestan estas cifras porque desbaratan su discurso de España nos roba", ha afirmado Madrazo, para quien el líder regionalista tiene es una "tremenda pataleta" porque los PGE "ponen al desnudo su nefasta gestión, ya que no ha puesto ni una sola pala a trabajar en Cantabria ni lo va a hacer en toda la legislatura".

La diputada nacional considera que el objetivo de Revilla es que sean los demás los que hagan obra pública en Cantabria, mientras su Gobierno es el más moroso de España mes tras mes durante toda esta legislatura.

Madrazo ha pedido a Revilla "que deje de mentir y de burlarse de la gente y que explique qué ha hecho él para que los presupuestos recojan las principales necesidades de Cantabria".