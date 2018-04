Investigadora de Harvard ofrecerá la sexta master class del Stem Talent Girl

Santander, 4 abr (EFE).- La investigadora del departamento de Medicina de la Universidad de Harvard y presidenta de la Fundación IMFAHE, Zafira Castaño, ofrecerá este sábado, 7 de abril, la sexta clase magistral del proyecto Stem Talent Girl, promovido por la Asociación Mujer y Talento y la Fundación ASTI.

El objetivo de esta iniciativa, cuyas clases magistrales están abiertas al público en general, es "inspirar, educar y emponderar a la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología poniéndolas en contacto con mujeres de éxito y talento" en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, apunta la asociación en nota de prensa.

Zafira Castaño es investigadora de Departamento de Medicina del Brigham and Women's Hospital de la Harvard Medical School y co-fundadora y presidenta de la International Mentoring Foundation for the Advancement os Higher Education (IMFAHE).

La Asociación Mujer y Talento destaca que Castaño ha tenido un "alto interés" en el asesoramiento y desarrollo de carreras de estudiantes e investigaciones y ha trabajado "estrechamente" con alumnos de diferentes instituciones españolas y americanas.

Asimismo, desde el año 2014, dirige el Programa Internacional de Asesoramiento IMP de la Fundación IMFAHE, que busca devolver a España el "talento científico fugado", y actúa como mentora de las siguientes generaciones de estudiantes universitarios, "promoviendo la excelencia científica, la internacionalización de sus carreras, el espíritu emprendedor y el desarrollo económico y social del país".

Su clase magistral empezará a las 12.00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

En esta iniciativa participarán alumnas de tercero y cuatro curso de Secundaria del programa "Science for Her", procedentes de 20 centros educativos de Cantabria.