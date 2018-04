Igual destaca que el presupuesto incrementa un 66% el dinero para Santander

Santander, 5 abr (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado hoy que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 destinará más de 135 millones de euros a la ciudad, lo que supone un incremento del 66 por ciento respecto al anterior y demuestra la "apuesta" del Gobierno de España por su "desarrollo".

Igual ha afirmado hoy que su equipo de gobierno está "satisfecho" con la respuesta que han obtenido sus peticiones en este documento, y ha subrayado la "celeridad" con que éstas se han visto incluidas.

"Es importante la voluntad de ir agilizando los plazos para que los trámites administrativos se cumplan e incluso se reduzcan. Es un compromiso que ya estamos viendo, del que ya nos están dando pruebas y que no se refleja en los números, pero que también es muy importante", ha opinado.

La alcaldesa ha señalado que estas cuentas incluyen una asignación para Santander de 112 millones de euros, a los que "hay que sumarles los 22 millones de la trasferencia de Valdecilla y el 1,3 del Mupac".

"Todavía no me puedo creer cómo alguien puede decir que no son unos presupuestos sensibles con el Ayuntamiento de Santander y con el Gobierno de Cantabria", ha apuntado Igual, quien ha recordado que la inversión en la región, situada en 272 millones de euros, ha aumentado un 36 por ciento, "casi volviendo a las cifras de antes de la crisis". "No me lo puedo creer cuando estamos hablando de que es la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento", ha reiterado.

Igual ha dado las gracias, "en nombre de todos los santanderinos", al Ejecutivo central por la aportación propuesta y por su "sensibilidad" a los ministros cuyas carteras han tenido en cuenta a Santander.

En concreto, ha mencionado al titular de Fomento, Íñigo de la Serna, a quien ha agradecido "todas las actuaciones" que va a desarrollar su departamento en el municipio. "Los presupuestos cumplen lo que nos han venido contando todos los ministros y especialmente el ministro Íñigo de la Serna", ha insistido.

"Las infraestructuras y la inversión que se va a realizar en nuestra ciudad no tiene colores políticos, es única y exclusivamente para el desarrollo de Santander, para ganar competitividad y para estar muchísimo mejor conectados", ha defendido la regidora.