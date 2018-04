Revilla no quiere dinero para Cantabria, sino bronca para vender libros

Santander, 5 abr (EFE).- El PP ha reprochado hoy al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, sus críticas a la inversión prevista para la comunidad autónoma en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y ha opinado que "no quiere dinero para Cantabria", sino que "seguir con la bronca" para "vender libros".

"¿Qué le molesta de este presupuesto? Que haya 272 millones para Cantabria, un 36 por ciento más", se ha preguntado el diputado regional Íñigo Fernández en un encuentro con periodistas, después de que el presidente cántabro dijese ayer que se ha quedado "un poco desinflao" con ese proyecto de presupuestos.

Fernández se ha preguntado si ha Revilla le "molesta" que haya 22 millones de euros para Valdecilla o distintas partidas para la reindustrialización de la comarca del Besaya o para la puesta en marcha de obras en Cantabria.

"No tiene ningún sentido que se muestre tan molesto", ha dicho el diputado popular, quien cree que "a lo mejor le gustaban más los presupuestos y los años de 'Pepiño' Blanco", cuando "no llegaba un solo euro a Cantabria, las obras se paralizaban y Revilla no protestaba", sino que "callaba", con "abrazos y felicitaciones".

Y ha atribuido las críticas del presidente regional a que ese proyecto de presupuestos "pone fin" a su discurso "victimista" que "ya no se sostiene", porque considera que "cuanto más dinero trae el PP a Cantabria más molesto está Miguel Ángel Revilla".

"Revilla no quiere dinero para Cantabria, no quiere inversiones para Cantabria. Revilla lo que quiere es bronca, quiere lío y quiere polémica, porque eso es lo que le da protagonismo y lo que le da publicidad a la hora de vender sus libros, que es lo único que le preocupa", ha sentenciado Fernández.