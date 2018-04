Policías locales se concentran para pedir que jubilación se adelante a los 60

Santander, 6 abr (EFE).- Policías locales se han vuelto a concentrar hoy ante la Delegación del Gobierno en Cantabria para pedir que se anticipe a los 60 años su edad de jubilación, una movilización que se ha desarrollado en toda España y que tendrá continuidad si el Gobierno no atiende sus demandas.

La concentración ha sido convocado por la plataforma que conforman CCOO, UGT, CSIF, CSL y COP.

Para este colectivo resulta "inexplicable, injustificable e inaudito" que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aún no haya emitido el informe necesario para que se pueda aprobar el Real Decreto que establecería la nueva edad de jubilación.

"Lo que es incomprensible es que el señor Montoro se tire seis meses para hacer un informe mientras está solucionando las papeletas de todos los colectivos. A nosotros nos tiene muertos de risa", ha subrayado el secretario general de la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria, José Manuel Gutiérrez.

Gutiérrez ha explicado que dicho informe es "preceptivo, vinculante y el último" requerido para completar el informe que está llevando a cabo el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para presentarlo ante el Consejo de Estado.

"Es una vergüenza que este señor no se tome las cosas en serio", ha opinado, ya que, "dado que todos los informes son favorables a la aprobación del Real Decreto", éste último es "un mero trámite".

Gutiérrez ha asegurado que si la movilización de hoy no tiene ningún efecto, seguirán concentrándose y tomando medidas de presión. Asimismo, ha anunciado que no descartan convocar una gran manifestación en Madrid sobre finales de abril.

"De momento lo que nos queda es presionar, porque se nos ha demostrado que no se nos hace caso y que no tienen interés en solucionarlo. Y esto requiere una solución inmediata, porque no hay más pasos que dar", ha afirmado.

El secretario general ha insistido en la necesidad de "rejuvenecer" las plantillas de la Policía Local, con la jubilación de los "más veteranos" y la incorporación de nuevos agentes.

Espera además que el Gobierno de España, después de haber aprobado y ejecutado esta propuesta, "articule algún método para que se puedan cubrir lo antes posible" las plazas que queden libres y no se produzca una "laguna" o "falta de efectivos".

A su juicio, si se alargase este proceso, serían las plantillas más numerosas, como la de Santander o la de Torrelavega, las que tendrían "más problemas", por ser las más envejecidas.