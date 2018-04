Pouso: No he estado en un club tan grande como el Racing

Santander, 6 abr (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, Carlos Pouso, ha afirmado que entiende la presión que tiene porque "nunca ha estado en un club tan grande como el Racing" y ha asegurado que "va a morir en el intento" por lograr el objetivo del ascenso.

Cuando se cumplen dos meses desde su llegada al banquillo santanderino, Pouso ha reiterado hoy, en rueda de prensa, que el Racing "es un club grande en todo pero ahora está en Segunda B".

"Si estuviéramos en Primera a lo mejor no estaríamos ninguno aquí, cómo no voy a entender la presión. Para mi la afición me merece respeto no, veneración", ha añadido.

De estos dos meses en el cargo, Carlos Pouso ha destacado como positivo "la actitud y ganas de sacar la situación hacia adelante" de los jugadores, y en lo negativo, "en su debe", no haber conseguido aún una victoria a domicilio.

Sin embargo, el técnico vizcaíno considera que la visita al Lealtad de Villaviciosa puede ser el "momento oportuno de alcanzar esa meta volante".

"El encuentro no será decisivo pero siempre es importante frenar las malas rachas, estamos concienciados y nos acompañará nuestra gente", ha manifestado Pouso sobre el partido del próximo domingo.

Sobre el Lealtad, al que estuvo viendo en directo el pasado miércoles en su partido aplazado ante el Mirandés, ha afirmado que le vio "bien, muy entero, bien posicionado y muy intenso".

"Se decidió el partido en una jugada de estrategia en la que estuvo más acertado el C.D. Mirandés, en lo que es el juego no hubo tanta diferencia entre el segundo clasificado y un equipo en puestos de descenso", ha explicado.

Preguntado sobre el estado del terreno de juego de Les Caleyes, el entrenador del Racing ha afirmado que "se puso un poco pesado, estaba irregular pero no fatal, no estaba mal y no creo que tenga que ser disculpa".

Como a su juicio tampoco tienen que ser excusa las bajas de Granero, por lesión, y César y Antonio Tomás, por sanción, porque el Racing jugará con once futbolistas y confía "plenamente en los que están".

En cuanto la clasificación general, Carlos Pouso ha aseverado que solo se plantea el partido del domingo y se centra en lo que pueda hacer el Racing. "Nuestra obligación pasa por intentar ganar todo y llegar donde lleguemos", ha sentenciado.