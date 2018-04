Soterramiento en Torrelavega,en peligro por la falta de presupuesto municipal

Torrelavega, 6 abr (EFE).- La ejecución del proyecto de soterramiento de las vías de Feve a su paso por Torrelavega corre peligro de no iniciarse esta legislatura o retrasarse varios años debido a la falta de acuerdo para aprobar el presupuesto municipal de 2018, que debe incluir las aportaciones del Consistorio.

Este anuncio ha sido realizado hoy por el alcalde, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), al dar cuenta de la imposibilidad de firmar el próximo martes en Santander el convenio junto al Ministerio de Fomento y el Gobierno regional para financiar los más de 80 millones de euros que supone la ejecución del soterramiento.

Según Cruz Viadero, el equipo de gobierno PSOE-PRC "tiene complicado" alcanzar un acuerdo con la oposición para aprobar el documento económico aunque no da "nada por perdido" porque "la ciudad no se puede dar el lujo de no tener presupuesto"

"El soterramiento corre peligro; no voy a engañar a los ciudadanos. Ahora que lo teníamos en la mano y estábamos todos eufóricos y contentos, si ningún partido de la oposición se abstiene o vota a favor de las cuenta Torrelavega perderá el soterramiento o se retrasará durante muchísimos años", ha avanzado el regidor.

El alcalde ha recordado que el equipo de gobierno PSOE-PRC -en minoría en la Corporación- no ha conseguido durante los últimos meses el apoyo de ninguno de los cuatro grupos de la oposición -PP, Torrelavega Sí, Torrelavega Puede y ACPT- a las cuentas para este año, que deben incluir las partidas plurianuales para el soterramiento.

A su juicio, esta circunstancia es "una muy mala noticia para Torrelavega", ya que el Ayuntamiento, sin tener consignadas las partidas por importe de unos 19 millones de euros en cinco años, no puede suscribir el acuerdo financiero con Fomento y con el Gobierno regional para poder realizar la inversión necesaria.

"Torrelavega no se puede dar el lujo de perder el soterramiento por el cual tantas generaciones de ciudadanos han luchado", ha subrayado el alcalde y por ello ha hecho un llamamiento al "consenso y al diálogo" a la oposición municipal, y ha avanzado que PSOE-PRC "están dispuestos a ceder" en aras de ese acuerdo para aprobar el presupuesto.

"Pensando en Torrelavega espero que lleguemos a un acuerdo", ha dicho el regidor de la capital del Besaya, que ha añadido que les "sería muy difícil, explicar a la ciudadanía que se ha perdido nuevamente el soterramiento cuando parecía una realidad, y todo porque no nos hemos puesto de acuerdo en aprobar unos presupuestos".

Ante esta situación, el alcalde ha señalado que a primera hora de hoy se ha celebrado una Junta de Portavoces para tratar este y otros asuntos relativos al soterramiento, y que en los próximos días se celebrará un nuevo encuentro para estudiar las posibilidades de aprobar las cuentas de 2018.

Cruz Viadero ha asegurado que ya ha comunicado al Ministerio de Fomento esta circunstancia, y según ha adelantando, este organismo está dispuesto a retrasar algunas semanas la firma del convenio tripartirto.

Por otra parte, el alcalde ha desvelado que los técnicos de Adif presentaron ayer dos variantes de los planes iniciales del soterramiento para que la Corporación decidiese por cuál de ellos se decantaba.

La primera variante es ejecutar las obras por tramos a la vez que se mantiene el actual tráfico de mercancías y viajeros en la línea de Feve a su paso por el municipio, mientras que la segunda consistiría en construir previamente una vía provisional para llevar a cabo este tránsito sin interferir el soterramiento.

Cruz Viadero ha destacado que ambas propuestas tiene "ventajas e inconvenientes", y por ello los técnicos municipales las están estudiando para decidir cuál de ellas es la mejor, decisión que deberá ser ratificada en una Junta de Portavoces prevista para el próximo viernes 13 de abril.