Beitia: "Ojalá me quiten pronto el récord de 2,02"

Madrid, 7 abr (EFE).- Ruth Beitia, actual campeona olímpica de altura y retirada de la competición desde octubre pasado, se declaró "orgullosa" de haber sido nominada candidata a mejor atleta española del año 2017 y expresó su deseo de que su récord de España (2,02) tenga una vida corta.

"Me siento orgullosa de esta mi última nominación para atleta del año", afirmó la saltadora cántabra en la rueda de prensa que precedió a la Gala del atletismo español, en la que se entregan los trofeos a los mejores del año, en la sede del Comité Olímpico Español.

Beitia no ha dejado el deporte. Desde su retirada, practica tenis, montañismo, esquí, senderismo... "Y dos días a la semana sigo haciendo pesas, por recomendación del médico. El deporte sigue formando parte de mi vida, pero lo disfruto de otra manera", precisó.

La plusmarquista española celebró que su amiga Saleta Fernández haya sido su sucesora como campeona de España de altura. "Entregar a Saleta la medalla de oro, después de dieciséis años consecutivos ganando yo, fue una sensación increíble", recordó.

Contempló los Mundiales en sala de Birmingham, en marzo pasado, por la televisión. "Vi la final junto a Saleta. Fuera de Lasitskene (la ganadora, con 2,01) fue una final un poco floja (las otras dos medallas se ganaron con 1,93) pero las medallas son las medallas. Nadie se acuerda luego de las marcas", aseguró.

"Ver los Mundiales de Birmingham desde casa me supo a poco. Recuerdo que me llamó mi entrenador (Ramón Torralbo) y me dijo: calienta que vas a salir. Me alegré mucho por (la italiana) Alessia (Trost, bronce), con la que me une una gran amistad. Mi corazón estaba con ella. En el atletismo se puede ser rival y amiga. Me pasó con Marta Mendía y luego con Alessia".

Beitia hizo votos por que su récord nacional no dure mucho. "Ojalá que me lo quiten pronto, pero hay que tener en cuenta que el atletismo es un deporte universal en el que no es fácil conseguir grandes éxitos".